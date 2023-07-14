РБК: «АвтоВАЗ» выйдет из капитала поставщика автокомпонентов ОАТ
ОАТ является крупнейшим в России производителем оригинальных запчастей и компонентов для автомобильной промышленности. С конца 2021 г. «АвтоВАЗ» владеет 40% группы. После сделки еще 45% осталось у «Камаза», а 15% – у дочернего предприятия «Камаза» «Спецавтокам». Собеседник издания утверждает, что автопроизводитель передаст свою долю в ОАТ «Камазу», который будет единолично контролировать группу.
По словам Соснина, сделка носит безденежный характер. Он отметил, что выход «АвтоВАЗа» из капитала ОАТ был предопределен акционерным соглашением, которое подписала еще французская группа Renault. В мае 2022 г. 67,7% акций «АвтоВАЗа», которыми владела Renault, перешли к российскому ФГУП «НАМИ».
В 2015 г. «АвтоВАЗ» пытался приобрести всю ОАТ. Причиной стали разногласия автоконцерна с поставщиком по стоимости комплектующих. Из-за нехватки компонентов в ноябре 2014 г. «АвтоВАЗ» был вынужден на несколько дней приостановить выпуск Lada Granta и Lada Kalina. 23 марта 2015 г. «Ростех», который владел ОАТ через «Оборонпром», и «АвтоВАЗ» подписали меморандум об основных условиях приобретения активов группы.
В 2021 г., как сообщал собеседник «Ведомостей», сделка по продаже 40% ОАТ «АвтоВАЗу» также носила безденежный характер. По словам источника, автопроизводитель претендовал на долю за долги ОАТ, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром». В 2020 г. гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» составляет порядка 10 млрд руб.