РБК: «АвтоВАЗ» выйдет из капитала поставщика автокомпонентов ОАТ

В 2015 г. «АвтоВАЗ» пытался приобрести всю ОАТ. Причиной стали разногласия автоконцерна с поставщиком по стоимости комплектующих. Из-за нехватки компонентов в ноябре 2014 г. «АвтоВАЗ» был вынужден на несколько дней приостановить выпуск Lada Granta и Lada Kalina. 23 марта 2015 г. «Ростех», который владел ОАТ через «Оборонпром», и «АвтоВАЗ» подписали меморандум об основных условиях приобретения активов группы.