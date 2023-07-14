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РБК: «АвтоВАЗ» выйдет из капитала поставщика автокомпонентов ОАТ

Ведомости

«АвтоВАЗ» выйдет из капитала группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ОАТ. Информацию подтвердил вице-президент автопроизводителя по закупкам Михаил Соснин.

ОАТ является крупнейшим в России производителем оригинальных запчастей и компонентов для автомобильной промышленности. С конца 2021 г. «АвтоВАЗ» владеет 40% группы. После сделки еще 45% осталось у «Камаза», а 15% – у дочернего предприятия «Камаза» «Спецавтокам». Собеседник издания утверждает, что автопроизводитель передаст свою долю в ОАТ «Камазу», который будет единолично контролировать группу.

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По словам Соснина, сделка носит безденежный характер. Он отметил, что выход «АвтоВАЗа» из капитала ОАТ был предопределен акционерным соглашением, которое подписала еще французская группа Renault. В мае 2022 г. 67,7% акций «АвтоВАЗа», которыми владела Renault, перешли к российскому ФГУП «НАМИ».

В 2015 г. «АвтоВАЗ» пытался приобрести всю ОАТ. Причиной стали разногласия автоконцерна с поставщиком по стоимости комплектующих. Из-за нехватки компонентов в ноябре 2014 г. «АвтоВАЗ» был вынужден на несколько дней приостановить выпуск Lada Granta и Lada Kalina. 23 марта 2015 г. «Ростех», который владел ОАТ через «Оборонпром», и «АвтоВАЗ» подписали меморандум об основных условиях приобретения активов группы.

В 2021 г., как сообщал собеседник «Ведомостей», сделка по продаже 40% ОАТ «АвтоВАЗу» также носила безденежный характер. По словам источника, автопроизводитель претендовал на долю за долги ОАТ, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром». В 2020 г. гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» составляет порядка 10 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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