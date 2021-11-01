«АвтоВАЗ» хочет получить от «Камаза» 40% поставщика автокомпонентов ОАТ

«АвтоВАЗ» хочет получить от «Камаза» 40% поставщика автокомпонентов ОАТЗа счет этой сделки «Камаз» может закрыть долг ОАТ перед «АвтоВАЗом» в 10 млрд рублей
Ходатайство о приобретении 40% холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ) поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от «АвтоВАЗа» 29 октября, следует из данных ведомства. Процедура рассмотрения ходатайства в ФАС длится 30 дней, при необходимости ее можно продлить еще на два месяца, пояснил «Ведомостям» представитель ФАС.
Советы директоров «АвтоВАЗа» и «Камаза» одобрили изменение акционерного капитала АО «ОАТ» с созданием совместного партнерства для развития компетенций OAT в области производства автокомпонентов, сообщил «Ведомостям» представитель «Камаза». По его словам, сделку планируется завершить к концу 2021 г. после получения регуляторных разрешений. В итоге «АвтоВАЗ» получит 40% группы ОАТ, 45% останется у «Камаза», а оставшиеся 15% – у дочернего предприятия «Камаза» «Спецавтокам», занимающегося производством надстроек для шасси. Сейчас 49% ОАТ принадлежит «Камазу» напрямую, еще 51% – у «Спецавтокама».
«В настоящее время согласован план трансформации группы ОАТ, который позволит компаниям группы привлекать новых клиентов, развивать новые проекты и инвестировать в свое операционное и инженерное развитие на территории России», – добавил представитель «Камаза». Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался. Представитель ОАТ на вопросы «Ведомостей» не ответил.
Группа ОАТ была основана в 2008 г. по инициативе госкорпорации «Ростех» для объединения поставщиков компонентов основных российских автопроизводителей. Сейчас в ОАТ входит 10 предприятий, выпускающих автокомпоненты, в пяти регионах страны. Это ДААЗ, ДЗПМ и «Автосвет» в Димитровграде Ульяновской области, «Росавтопласт», «Мотор-супер», «ВАЗинтерсервис» и ЭВР в Тольятти Самарской области, «СААЗ комплект» в Рязанской области, ОСВАР во Владимирской области, СМЗ и транспортная компания «ОАТ карго» в Пензенской области. По данным сайта группы, более 90% ее продукции поставляется для автомобилей Lada.
«АвтоВАЗ» в 2015 г. пытался приобрести всю ОАТ. Причиной стали разногласия автоконцерна с поставщиком по стоимости комплектующих. Из-за этого в ноябре 2014 г. «АвтоВАЗ» был вынужден на несколько дней приостановить выпуск Lada Granta и Lada Kalina – не хватало компонентов. 23 марта 2015 г. «Ростех», который владел ОАТ через «Оборонпром», и «АвтоВАЗ» подписали меморандум об основных условиях приобретения активов группы.
Предполагалось, что сделка будет оплачена беспроцентными векселями компаний, входящих в «АвтоВАЗ», на $165 млн со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 1 января 2032 г. Был запущен аудит ОАТ, который затянулся до 2016 г. Но в апреле 2016 г. Бу Андерссона на посту президента «АвтоВАЗа» сменил Николя Мор, который уже в июне объявил, что в ближайшее время ОАТ не сменит владельца. «Камаз» приобрел ОАТ лишь в 2018 г.
Сделка по продаже 40% ОАТ «АвтоВАЗу» будет безденежной, сказал «Ведомостям» источник, знакомый с деталями переговоров. По его словам, «АвтоВАЗ» получит долю за долги ОАТ, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром». Сумму долга собеседник «Ведомостей» не назвал, но пояснил, что в результате задолженность ОАТ перед «АвтоВАЗом» будет погашена полностью. Отчетности по МСФО у ОАТ нет. Головная компания холдинга АО «ОАТ» в 2020 г. показала по РСБУ выручку в 4 млн руб. и чистый убыток в 32,8 млн руб. при отрицательных чистых активах в 5,85 млрд руб.
Объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» может составлять порядка 10 млрд руб., следует из заявления гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в конце 2020 г. Тогда он говорил о планах по списанию долга «АвтоВАЗа» перед госкорпорацией в размере 20 млрд руб. По его предложению этот – третий по счету – этап докапитализации «АвтоВАЗа» должен был состояться в виде погашения долга ОАТ перед автозаводом в размере 10 млрд руб., а еще 10 млрд руб. предлагалось «простить в капитал» концерна, т. е. без увеличения доли госкорпорации. Сейчас «АвтоВАЗом» владеет голландская Alliance Rostec Auto B.V., в которой у «Ростеха» 32,6%, а остальная доля у французской Renault.
Ключевые акционеры «Камаза» – «Ростех» (47,1%), кипрская Avtoinvest Limited, принадлежащая Рубену Варданяну, Виталию Машицкому и гендиректору «Камаза» Сергею Когогину (23,54%) и немецкая Daimler Truck AG (15%).
Группа ОАТ – важный поставщик «АвтоВАЗа» и участие автоконцерна в капитале компании позволит ему лучше контролировать отгрузки компонентов, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Он не связывает ситуацию с текущим глобальным дефицитом микроэлектронных компонентов, которая привела к снижению производства многих автопроизводителей. Скорее всего, схема с ликвидацией долга через вхождение «АвтоВАЗа» в капитал ОАТ была избрана по соглашению сторон как оптимальная с учетом необходимости урегулировать коммерческие взаимоотношения сторон, полагает аналитик.