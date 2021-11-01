«АвтоВАЗ» хочет получить от «Камаза» 40% поставщика автокомпонентов ОАТ

Объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» может составлять порядка 10 млрд руб., следует из заявления гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в конце 2020 г. Тогда он говорил о планах по списанию долга «АвтоВАЗа» перед госкорпорацией в размере 20 млрд руб. По его предложению этот – третий по счету – этап докапитализации «АвтоВАЗа» должен был состояться в виде погашения долга ОАТ перед автозаводом в размере 10 млрд руб., а еще 10 млрд руб. предлагалось «простить в капитал» концерна, т. е. без увеличения доли госкорпорации. Сейчас «АвтоВАЗом» владеет голландская Alliance Rostec Auto B.V., в которой у «Ростеха» 32,6%, а остальная доля у французской Renault.