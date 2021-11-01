Газета
Авто

«АвтоВАЗ» хочет получить от «Камаза» 40% поставщика автокомпонентов ОАТ

За счет этой сделки «Камаз» может закрыть долг ОАТ перед «АвтоВАЗом» в 10 млрд рублей
Денис Ильюшенков
Объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» может составлять порядка 10 млрд руб. / Андрей Махонин / Ведомости

Ходатайство о приобретении 40% холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ) поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от «АвтоВАЗа» 29 октября, следует из данных ведомства. Процедура рассмотрения ходатайства в ФАС длится 30 дней, при необходимости ее можно продлить еще на два месяца, пояснил «Ведомостям» представитель ФАС.

Советы директоров «АвтоВАЗа» и «Камаза» одобрили изменение акционерного капитала АО «ОАТ» с созданием совместного партнерства для развития компетенций OAT в области производства автокомпонентов, сообщил «Ведомостям» представитель «Камаза». По его словам, сделку планируется завершить к концу 2021 г. после получения регуляторных разрешений. В итоге «АвтоВАЗ» получит 40% группы ОАТ, 45% останется у «Камаза», а оставшиеся 15% – у дочернего предприятия «Камаза» «Спецавтокам», занимающегося производством надстроек для шасси. Сейчас 49% ОАТ принадлежит «Камазу» напрямую, еще 51% – у «Спецавтокама».

«В настоящее время согласован план трансформации группы ОАТ, который позволит компаниям группы привлекать новых клиентов, развивать новые проекты и инвестировать в свое операционное и инженерное развитие на территории России», – добавил представитель «Камаза». Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался. Представитель ОАТ на вопросы «Ведомостей» не ответил.

«АвтоВАЗ» запрещает дилерам продавать Lada без допоборудования

Это повысит цену машин на 8000–30 000 рублей

Группа ОАТ была основана в 2008 г. по инициативе госкорпорации «Ростех» для объединения поставщиков компонентов основных российских автопроизводителей. Сейчас в ОАТ входит 10 предприятий, выпускающих автокомпоненты, в пяти регионах страны. Это ДААЗ, ДЗПМ и «Автосвет» в Димитровграде Ульяновской области, «Росавтопласт», «Мотор-супер», «ВАЗинтерсервис» и ЭВР в Тольятти Самарской области, «СААЗ комплект» в Рязанской области, ОСВАР во Владимирской области, СМЗ и транспортная компания «ОАТ карго» в Пензенской области. По данным сайта группы, более 90% ее продукции поставляется для автомобилей Lada.

«АвтоВАЗ» в 2015 г. пытался приобрести всю ОАТ. Причиной стали разногласия автоконцерна с поставщиком по стоимости комплектующих. Из-за этого в ноябре 2014 г. «АвтоВАЗ» был вынужден на несколько дней приостановить выпуск Lada Granta и Lada Kalina – не хватало компонентов. 23 марта 2015 г. «Ростех», который владел ОАТ через «Оборонпром», и «АвтоВАЗ» подписали меморандум об основных условиях приобретения активов группы.

Предполагалось, что сделка будет оплачена беспроцентными векселями компаний, входящих в «АвтоВАЗ», на $165 млн со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 1 января 2032 г. Был запущен аудит ОАТ, который затянулся до 2016 г. Но в апреле 2016 г. Бу Андерссона на посту президента «АвтоВАЗа» сменил Николя Мор, который уже в июне объявил, что в ближайшее время ОАТ не сменит владельца. «Камаз» приобрел ОАТ лишь в 2018 г.

Сделка по продаже 40% ОАТ «АвтоВАЗу» будет безденежной, сказал «Ведомостям» источник, знакомый с деталями переговоров. По его словам, «АвтоВАЗ» получит долю за долги ОАТ, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром». Сумму долга собеседник «Ведомостей» не назвал, но пояснил, что в результате задолженность ОАТ перед «АвтоВАЗом» будет погашена полностью. Отчетности по МСФО у ОАТ нет. Головная компания холдинга АО «ОАТ» в 2020 г. показала по РСБУ выручку в 4 млн руб. и чистый убыток в 32,8 млн руб. при отрицательных чистых активах в 5,85 млрд руб.

Объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» может составлять порядка 10 млрд руб., следует из заявления гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в конце 2020 г. Тогда он говорил о планах по списанию долга «АвтоВАЗа» перед госкорпорацией в размере 20 млрд руб. По его предложению этот – третий по счету – этап докапитализации «АвтоВАЗа» должен был состояться в виде погашения долга ОАТ перед автозаводом в размере 10 млрд руб., а еще 10 млрд руб. предлагалось «простить в капитал» концерна, т. е. без увеличения доли госкорпорации. Сейчас «АвтоВАЗом» владеет голландская Alliance Rostec Auto B.V., в которой у «Ростеха» 32,6%, а остальная доля у французской Renault.

Ключевые акционеры «Камаза» – «Ростех» (47,1%), кипрская Avtoinvest Limited, принадлежащая Рубену Варданяну, Виталию Машицкому и гендиректору «Камаза» Сергею Когогину (23,54%) и немецкая Daimler Truck AG (15%).

Группа ОАТ – важный поставщик «АвтоВАЗа» и участие автоконцерна в капитале компании позволит ему лучше контролировать отгрузки компонентов, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Он не связывает ситуацию с текущим глобальным дефицитом микроэлектронных компонентов, которая привела к снижению производства многих автопроизводителей. Скорее всего, схема с ликвидацией долга через вхождение «АвтоВАЗа» в капитал ОАТ была избрана по соглашению сторон как оптимальная с учетом необходимости урегулировать коммерческие взаимоотношения сторон, полагает аналитик.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных