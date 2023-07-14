«Аэрофлот» увеличил перевозки в июне на 15,7%
На внутренних рейсах группа перевезла 3,6 млн пассажиров (+4% относительно июня 2022 г.), а на международных – 794 300 (рост в 2,3 раза). В пресс-службе обратили внимание, что объем перевозок растет от месяца к месяцу: в июне он увеличился на 16,4% к маю и на 28,4% – к апрелю. Пассажирооборот по сравнению с июнем 2022 г. вырос на 22,4%, уточнили в пресс-службе «Аэрофлота».
За первые шесть месяцев 2023 г. авиаперевозчик увеличил объем перевозок до 20,9 млн пассажиров (+21,8% относительно того же периода 2022 г.). Существенный рост показали перелеты на международных линиях – на 68,2%, до 4,1 млн пассажиров. Пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился за полгода на 14,1%, до 16,8 млн человек.
Прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на весь 2023 г. составляет 101 млн пассажиров, говорил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. Из них 81,9 млн – это внутренний пассажиропоток, т. е. показатель, как ожидается, вырастет по сравнению с 2022 г. на 5,4%, но снизится на 6,4% по отношению к 2021 г.
О том что количество перевезенных пассажиров в 2023 г. будет зависеть напрямую от того, какой объем субсидий получат авиакомпании, ранее говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. За 2022 г. российские авиакомпании совокупно перевезли 95 млн человек (-14% к 2021 г.).