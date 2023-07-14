«Аэрофлот» увеличил перевозки в июне на 15,7%

На внутренних рейсах группа перевезла 3,6 млн пассажиров (+4% относительно июня 2022 г.), а на международных – 794 300 (рост в 2,3 раза). В пресс-службе обратили внимание, что объем перевозок растет от месяца к месяцу: в июне он увеличился на 16,4% к маю и на 28,4% – к апрелю. Пассажирооборот по сравнению с июнем 2022 г. вырос на 22,4%, уточнили в пресс-службе «Аэрофлота».