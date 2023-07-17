Доля контрафактной техники на маркетплейсах за год выросла почти вдвое
Доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные юридического агентства IQ Technology. В исследовании были использованы данные около 15 000 карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress.
По информации компании, доля подделок среди смартфонов и ноутбуков составляет 31% (в июле 2022 г. – 12% и 22% соответственно). Самая высокая доля контрафакта зафиксирована в сегменте смарт-часов и наушников – 63% и 69% соответственно (против 35% и 27% в прошлом году). Помимо этого, до 34% выросла доля контрафактной продукции в сегменте малой бытовой техники.
Чаще всего на маркетплейсах встречалась контрафактная продукция брендов Apple, Samsung и Xiaomi. По словам управляющего партнера IQ Technology Александра Логунова, отличить подделку можно по низкому качеству упаковки и по отличающимся размерам. Кроме того, на контрафактной продукции Apple предустановлена операционная система Android вместо IOS. Чаще всего подделки производятся в Китае, Пакистане и в Индии, добавил Логунов.
В то же время в Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; в ассоциацию входят Wildberries, Ozon, DNS и др.) сообщили, что, по данным организации, доля контрафактной техники на маркетплейсах не превышает 0,1%. В Ozon сообщили, что подделки отслеживаются в том числе с помощью нейросети.