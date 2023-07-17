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Бизнес

Доля контрафактной техники на маркетплейсах за год выросла почти вдвое

Ведомости

Доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные юридического агентства IQ Technology. В исследовании были использованы данные около 15 000 карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress.

По информации компании, доля подделок среди смартфонов и ноутбуков составляет 31% (в июле 2022 г. – 12% и 22% соответственно). Самая высокая доля контрафакта зафиксирована в сегменте смарт-часов и наушников – 63% и 69% соответственно (против 35% и 27% в прошлом году). Помимо этого, до 34% выросла доля контрафактной продукции в сегменте малой бытовой техники.

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Чаще всего на маркетплейсах встречалась контрафактная продукция брендов Apple, Samsung и Xiaomi. По словам управляющего партнера IQ Technology Александра Логунова, отличить подделку можно по низкому качеству упаковки и по отличающимся размерам. Кроме того, на контрафактной продукции Apple предустановлена операционная система Android вместо IOS. Чаще всего подделки производятся в Китае, Пакистане и в Индии, добавил Логунов.

В то же время в Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; в ассоциацию входят Wildberries, Ozon, DNS и др.) сообщили, что, по данным организации, доля контрафактной техники на маркетплейсах не превышает 0,1%. В Ozon сообщили, что подделки отслеживаются в том числе с помощью нейросети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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