Доля контрафактной техники на маркетплейсах за год выросла почти вдвое

Чаще всего на маркетплейсах встречалась контрафактная продукция брендов Apple, Samsung и Xiaomi. По словам управляющего партнера IQ Technology Александра Логунова, отличить подделку можно по низкому качеству упаковки и по отличающимся размерам. Кроме того, на контрафактной продукции Apple предустановлена операционная система Android вместо IOS. Чаще всего подделки производятся в Китае, Пакистане и в Индии, добавил Логунов.