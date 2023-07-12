Продажи телевизоров в первом полугодии превысили показатели 2021 года

Число проданных в России телевизоров в первом полугодии 2023 г. превысило не только уровень января – июня прошлого года, но и уровень продаж до начала СВО и массового исхода иностранных брендов с российского рынка. За первые шесть месяцев этого года было продано 3,8 млн телевизоров, что на 35% выше, чем год назад, когда было продано 2,8 млн шт., и на 13% больше, чем первом полугодии 2021 г., когда россияне купили 3,3 млн устройств. Это следует из статистики ГК «F+ tech | Марвел». Рост продаж телевизоров на 35% год к году подтвердил и руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.видео-Эльдорадо» Алексей Никонов.