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Продажи телевизоров в первом полугодии превысили показатели 2021 года

Эксперты ждут роста цен на технику из-за удорожания комплектующих и падения рубля
Анастасия Курашева
Спрос на телевизоры в России закрывали китайские компании и собственные товарные марки ритейлеров / Александр Рюмин / ТАСС

Число проданных в России телевизоров в первом полугодии 2023 г. превысило не только уровень января – июня прошлого года, но и уровень продаж до начала СВО и массового исхода иностранных брендов с российского рынка. За первые шесть месяцев этого года было продано 3,8 млн телевизоров, что на 35% выше, чем год назад, когда было продано 2,8 млн шт., и на 13% больше, чем первом полугодии 2021 г., когда россияне купили 3,3 млн устройств. Это следует из статистики ГК «F+ tech | Марвел». Рост продаж телевизоров на 35% год к году подтвердил и руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.видео-Эльдорадо» Алексей Никонов.

При этом в денежном выражении сегмент год к году сократился на 7,5% – со 100 млрд руб. в первом полугодии 2022 г. до 92,5 млрд руб. в 2023 г. В первом полугодии 2021 г. объем рынка был на уровне 86,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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