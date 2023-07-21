Газета
Бизнес

Минпромторг: рисков дефицита препаратов на фоне ухода Orion Pharma нет

Ведомости

Минпромторг РФ заявил об отсутствии рисков дефицита лекарств на фоне ухода финской фармкомпании Orion с российского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

«Рисков отсутствия указанных лекарственных препаратов на российском рынке не прогнозируется ввиду наличия альтернативных поставщиков или локальных производителей, наличия терапевтических аналогов», – рассказали в министерстве.

Компания, согласно заявлению Минпромторга, сообщала о планируемом завершении работы в России в рабочем порядке.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Согласно отчету Orion Pharma (OP) от 17 июля, снижение доходов от продаж некоторых препаратов связано с «прекращением коммерческой деятельности в России». Кроме того, производитель зафиксировал падение операционной прибыли за первые полгода 2023 г. – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания потеряла 25 млн евро прибыли.

OP проработала в России около 15 лет. Основным препаратом компании является метипред, который предназначен для лечения ревматоидного артрита. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказывал «Ведомостям», что на это лекарство приходится 82% от всех российских продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон» в упаковках и порядка 84% – в денежном выражении.

Беспалов при этом заявлял, что Россия для финской компании – один из крупнейших рынков и у нее вряд ли будут такие же перспективы на европейском рынке. Отмечалось, что в первом полугодии прошлого года на рынок Восточной Европы и Россию приходилось 17% от всех продаж OP (44 млн евро).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных