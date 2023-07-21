Минпромторг: рисков дефицита препаратов на фоне ухода Orion Pharma нет
Минпромторг РФ заявил об отсутствии рисков дефицита лекарств на фоне ухода финской фармкомпании Orion с российского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.
«Рисков отсутствия указанных лекарственных препаратов на российском рынке не прогнозируется ввиду наличия альтернативных поставщиков или локальных производителей, наличия терапевтических аналогов», – рассказали в министерстве.
Компания, согласно заявлению Минпромторга, сообщала о планируемом завершении работы в России в рабочем порядке.
Согласно отчету Orion Pharma (OP) от 17 июля, снижение доходов от продаж некоторых препаратов связано с «прекращением коммерческой деятельности в России». Кроме того, производитель зафиксировал падение операционной прибыли за первые полгода 2023 г. – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания потеряла 25 млн евро прибыли.
OP проработала в России около 15 лет. Основным препаратом компании является метипред, который предназначен для лечения ревматоидного артрита. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказывал «Ведомостям», что на это лекарство приходится 82% от всех российских продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон» в упаковках и порядка 84% – в денежном выражении.
Беспалов при этом заявлял, что Россия для финской компании – один из крупнейших рынков и у нее вряд ли будут такие же перспективы на европейском рынке. Отмечалось, что в первом полугодии прошлого года на рынок Восточной Европы и Россию приходилось 17% от всех продаж OP (44 млн евро).