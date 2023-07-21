Минпромторг: рисков дефицита препаратов на фоне ухода Orion Pharma нет

Беспалов при этом заявлял, что Россия для финской компании – один из крупнейших рынков и у нее вряд ли будут такие же перспективы на европейском рынке. Отмечалось, что в первом полугодии прошлого года на рынок Восточной Европы и Россию приходилось 17% от всех продаж OP (44 млн евро).