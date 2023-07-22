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Бизнес

СМИ: США грозит дефицит медицинских препаратов после разрушения завода Pfizer

Ведомости

США могут столкнуться с дефицитом ряда медицинских препаратов после того, как фармацевтический завод Pfizer был разрушен в результате торнадо в Северной Каролине, сообщает The Epoch Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

Завод Pfizer в Роки-Маунт получил существенные повреждения 20 июля, сообщалось, что из работников никто серьезных ранений не получил, компания продолжает оценивать степень разрушений. Предприятие производило 25% всех стерильных инъекционных препаратов Pfizer, которые используются в больницах США.

По дынным издания, завод выпускал препараты для анестезии, лекарства для лечения инфекций, а также препараты, которые используются при проведении хирургических операций.

«До сегодняшнего дня уже наблюдался дефицит 300 препаратов, и многие из них – стерильные инъекционные препараты, как те, что выпускались на этом заводе. Так что мы уже в состоянии кризиса относительно нехватки препаратов, и это [разрушение завода], конечно, имеет все шансы усугубить ситуацию», – заявил вице-президент ASHP (Американское общество фармацевтов системы здравоохранения) Том Краус.

По словам старшего фармацевтического директора университета Utah Health Эрин Фокс, торнадо, скорее всего, приведет к долгосрочному дефициту некоторых медицинских препаратов, он продлится до тех пор, пока Pfizer не наладит компенсирующее производство на других заводах, или пока компания не восстановит разрушенное предприятие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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