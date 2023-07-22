СМИ: США грозит дефицит медицинских препаратов после разрушения завода Pfizer

«До сегодняшнего дня уже наблюдался дефицит 300 препаратов, и многие из них – стерильные инъекционные препараты, как те, что выпускались на этом заводе. Так что мы уже в состоянии кризиса относительно нехватки препаратов, и это [разрушение завода], конечно, имеет все шансы усугубить ситуацию», – заявил вице-президент ASHP (Американское общество фармацевтов системы здравоохранения) Том Краус.