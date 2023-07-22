СМИ: США грозит дефицит медицинских препаратов после разрушения завода Pfizer
США могут столкнуться с дефицитом ряда медицинских препаратов после того, как фармацевтический завод Pfizer был разрушен в результате торнадо в Северной Каролине, сообщает The Epoch Times со ссылкой на опрошенных экспертов.
Завод Pfizer в Роки-Маунт получил существенные повреждения 20 июля, сообщалось, что из работников никто серьезных ранений не получил, компания продолжает оценивать степень разрушений. Предприятие производило 25% всех стерильных инъекционных препаратов Pfizer, которые используются в больницах США.
По дынным издания, завод выпускал препараты для анестезии, лекарства для лечения инфекций, а также препараты, которые используются при проведении хирургических операций.
«До сегодняшнего дня уже наблюдался дефицит 300 препаратов, и многие из них – стерильные инъекционные препараты, как те, что выпускались на этом заводе. Так что мы уже в состоянии кризиса относительно нехватки препаратов, и это [разрушение завода], конечно, имеет все шансы усугубить ситуацию», – заявил вице-президент ASHP (Американское общество фармацевтов системы здравоохранения) Том Краус.
По словам старшего фармацевтического директора университета Utah Health Эрин Фокс, торнадо, скорее всего, приведет к долгосрочному дефициту некоторых медицинских препаратов, он продлится до тех пор, пока Pfizer не наладит компенсирующее производство на других заводах, или пока компания не восстановит разрушенное предприятие.