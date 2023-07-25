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Основатель «Додо пиццы» Овчинников назвал нового гендиректора компании

Ведомости

Новым гендиректором компании Dodo Brands, которой принадлежат франшизы «Додо пицца», «Дринкит» и Doner 42, с января 2024 г. станет бывшая гендиректор сети Dodo Pizza USA и франчайзи «Додо пиццы» Алена Тихова. Она сменит на посту основателя компании Федора Овчинникова, который при этом останется акционером и членом совета директоров. Об этом сам Овчинников объявил во время выступления на ежегодном съезде партнеров «Додо пиццы».

Овчинников объявил о планах покинуть пост гендиректора Dodo Brands, а также о поиске преемника в своем Telegram-канале в январе 2023 г. На данный момент ресторанная группа из трех брендов включает в себя 957 собственных и открытых по франшизе точек в 18 странах. В 2022 г. выручка Dodo Brands во всех странах присутствия составила 58 млрд руб., в планах на 2023 г. — нарастить ее до 70 млрд руб., уточнил «Ведомостям» представитель компании.

Ранее Тихова была франчайзи «Додо пиццы» в Химках, а после выхода компании на рынок США стала гендиректором управляющей компании Dodo Pizza USA (сеть проработала в стране с 2015 по 2020 г.), уточнил представитель Dodo Brands. «Один из главных ключей к росту компании — это сепарация от ее основателя», — объяснил решение Овчинников. По его словам, Тихова была выбрана в качестве нового гендиректора, потому что хорошо знакома с культурой компании и подходом к ведению бизнеса.

После ухода с поста гендиректора сам Овчинников останется в совете директоров и будет заниматься развитием сети кофеен «Дринкит», которая работает в России, Казахстане и ОАЭ. «Я останусь акционером, членом совета директоров, буду влиять на стратегию, культуру и принципы компании, — объяснил предприниматель. — Кроме того, я буду заниматься развитием стартап-концепций “Додо”, в которых я вижу большой потенциал для роста на глобальных рынках». Как уточнил представитель Dodo Brands, Овчинникову принадлежит 41% акций компании, оставшиеся доли поделены между частными инвесторами и менеджментом.

«Моя задача на ближайшие пять-семь лет — укрепляя позиции “Додо” на существующих рынках, расширить наше международное присутствие. Мы намерены выходить в новые страны», — сказала Тихова. Представитель Dodo Brands уточнил «Ведомостям», что в 2023 г. компания планирует выйти на новые для себя рынки Грузии, Турции, Азербайджана, Хорватии, Болгарии, Сербии и Кипра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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