Основатель «Додо пиццы» Овчинников назвал нового гендиректора компании

Ранее Тихова была франчайзи «Додо пиццы» в Химках, а после выхода компании на рынок США стала гендиректором управляющей компании Dodo Pizza USA (сеть проработала в стране с 2015 по 2020 г.), уточнил представитель Dodo Brands. «Один из главных ключей к росту компании — это сепарация от ее основателя», — объяснил решение Овчинников. По его словам, Тихова была выбрана в качестве нового гендиректора, потому что хорошо знакома с культурой компании и подходом к ведению бизнеса.