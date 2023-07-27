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«Аэрофлот» предоставил пассажирам возможность выкупа мест для сна

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила услугу Sleep+, которая позволяет выкупить три или четыре места в самолете для сна на рейсах Москва - Варадеро (Куба), следует из информации на сайте авиаперевозчика.

Услуга предоставляется только в классе «эконом» на этапе регистрации в аэропорту. Ее стоимость составляет 21 500 руб. в случае выкупа трех мест у окна и 32 500 руб. – в случае покупки четырех мест в центральной части.

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При этом авиакомпания отметила, что этой услугой не смогут воспользоваться несколько категорий пассажиров. Например, пассажиры, имеющие авиабилеты с неподтвержденным бронированием, или пассажиры с билетами, оформленными не на собственном стоке авиаперевозчика.

Услуга также недоступна депортированным и конвоируемым пассажирам, младенцам с отдельным местом, пассажирам на носилках и их сопровождающим. На места для сна не могут рассчитывать и пассажиры, заказавшие услугу перевозки багажа в салоне на пассажирском месте, и пассажиры, оплатившие дополнительное место в салоне для персонального комфорта.

Компания также обещает вернуть стоимость оплаченной и неиспользованной услуги в полном объеме в случае ее непредоставления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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