«Аэрофлот» предоставил пассажирам возможность выкупа мест для сна

Услуга также недоступна депортированным и конвоируемым пассажирам, младенцам с отдельным местом, пассажирам на носилках и их сопровождающим. На места для сна не могут рассчитывать и пассажиры, заказавшие услугу перевозки багажа в салоне на пассажирском месте, и пассажиры, оплатившие дополнительное место в салоне для персонального комфорта.