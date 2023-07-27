«Аэрофлот» предоставил пассажирам возможность выкупа мест для сна
Услуга предоставляется только в классе «эконом» на этапе регистрации в аэропорту. Ее стоимость составляет 21 500 руб. в случае выкупа трех мест у окна и 32 500 руб. – в случае покупки четырех мест в центральной части.
При этом авиакомпания отметила, что этой услугой не смогут воспользоваться несколько категорий пассажиров. Например, пассажиры, имеющие авиабилеты с неподтвержденным бронированием, или пассажиры с билетами, оформленными не на собственном стоке авиаперевозчика.
Услуга также недоступна депортированным и конвоируемым пассажирам, младенцам с отдельным местом, пассажирам на носилках и их сопровождающим. На места для сна не могут рассчитывать и пассажиры, заказавшие услугу перевозки багажа в салоне на пассажирском месте, и пассажиры, оплатившие дополнительное место в салоне для персонального комфорта.
Компания также обещает вернуть стоимость оплаченной и неиспользованной услуги в полном объеме в случае ее непредоставления.