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Бизнес

«Норникель» в I полугодии сократил чистую прибыль по РСБУ на 66%

Ведомости

«Норникель» представил отчетность по РСБУ за I полугодие 2023 г. Из нее следует, что чистая прибыль компании за этот период составила 110,9 млрд руб., снизившись на 66% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (328,2 млрд руб.).

Выручка за отчетный период снизилась на 6,7% – до 397 млрд руб., валовая прибыль – на 28,9%, до 142,9 млрд руб., прибыль от продаж упала на 33,8% и составила 109,2 млрд руб. Доналоговая прибыль снизилась на 77%, до 94,9 млрд руб.

Отчетность компании по РСБУ отражает показатели только Заполярного филиала компании и не учитывает показатели Кольской ГМК. Результаты полугодия по МСФО компания планирует представить 2 августа.

27 июля работу «Норникеля» оценил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал поведение компании достойным в связи с тем, что она не стала оспаривать решение суда о взыскании с нее 146,2 млрд руб. за ущерб окружающей среде от разлива топлива, который произошел 29 мая 2020 г. 10 марта 2021 г. Норильско-Таймырская энергетическая компания, входящая в группу компаний «Норникель», компенсировала нанесенный экологии вред и выплатила указанный штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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