«Норникель» в I полугодии сократил чистую прибыль по РСБУ на 66%

27 июля работу «Норникеля» оценил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал поведение компании достойным в связи с тем, что она не стала оспаривать решение суда о взыскании с нее 146,2 млрд руб. за ущерб окружающей среде от разлива топлива, который произошел 29 мая 2020 г. 10 марта 2021 г. Норильско-Таймырская энергетическая компания, входящая в группу компаний «Норникель», компенсировала нанесенный экологии вред и выплатила указанный штраф.