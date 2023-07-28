«Норникель» в I полугодии сократил чистую прибыль по РСБУ на 66%
«Норникель» представил отчетность по РСБУ за I полугодие 2023 г. Из нее следует, что чистая прибыль компании за этот период составила 110,9 млрд руб., снизившись на 66% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (328,2 млрд руб.).
Выручка за отчетный период снизилась на 6,7% – до 397 млрд руб., валовая прибыль – на 28,9%, до 142,9 млрд руб., прибыль от продаж упала на 33,8% и составила 109,2 млрд руб. Доналоговая прибыль снизилась на 77%, до 94,9 млрд руб.
Отчетность компании по РСБУ отражает показатели только Заполярного филиала компании и не учитывает показатели Кольской ГМК. Результаты полугодия по МСФО компания планирует представить 2 августа.
27 июля работу «Норникеля» оценил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал поведение компании достойным в связи с тем, что она не стала оспаривать решение суда о взыскании с нее 146,2 млрд руб. за ущерб окружающей среде от разлива топлива, который произошел 29 мая 2020 г. 10 марта 2021 г. Норильско-Таймырская энергетическая компания, входящая в группу компаний «Норникель», компенсировала нанесенный экологии вред и выплатила указанный штраф.