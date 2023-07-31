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Бизнес

«Ростелеком» запустил маркетплейс сервисов для бизнеса

Ведомости

«Ростелеком» открывает B2B-маркетплейс для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании.

На платформе уже доступно 25 продуктов: это и собственные решения телекоммуникационной компании, и предложения партнеров. Так, среди первых на витрине уже доступны интернет для бизнеса, Wi-Fi, СМС- реклама, «Умные экраны», «Виртуальная АТС», номера 8 800 и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.

Среди партнерских продуктов представлены: «Яндекс.Доставка», система платежей и эквайринга «Монета», система сквозной аналитики и маркетинга «Roistat», «Виртуальный маркетолог», платформа для создания сайтов Flexbe и другое для различных сфер бизнеса.

Цифровые продукты разделены на категории: это финансовые сервисы, информационная безопасность, офисное программное обеспечение, телекоммуникации и привлечение клиентов. В дальнейшем планируется расширение ассортимента.

Платформу маркетплейса разработала продуктовая лаборатория B2B «Ростелекома». Она занимается исследованием и запуском перспективных решений и сервисов для бизнеса, а также тестированием B2B-инициатив и разработкой продуктов в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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