«Ростелеком» запустил маркетплейс сервисов для бизнеса

На платформе уже доступно 25 продуктов: это и собственные решения телекоммуникационной компании, и предложения партнеров. Так, среди первых на витрине уже доступны интернет для бизнеса, Wi-Fi, СМС- реклама, «Умные экраны», «Виртуальная АТС», номера 8 800 и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.