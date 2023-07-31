«Ростелеком» запустил маркетплейс сервисов для бизнеса
«Ростелеком» открывает B2B-маркетплейс для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании.
На платформе уже доступно 25 продуктов: это и собственные решения телекоммуникационной компании, и предложения партнеров. Так, среди первых на витрине уже доступны интернет для бизнеса, Wi-Fi, СМС- реклама, «Умные экраны», «Виртуальная АТС», номера 8 800 и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.
Среди партнерских продуктов представлены: «Яндекс.Доставка», система платежей и эквайринга «Монета», система сквозной аналитики и маркетинга «Roistat», «Виртуальный маркетолог», платформа для создания сайтов Flexbe и другое для различных сфер бизнеса.
Цифровые продукты разделены на категории: это финансовые сервисы, информационная безопасность, офисное программное обеспечение, телекоммуникации и привлечение клиентов. В дальнейшем планируется расширение ассортимента.
Платформу маркетплейса разработала продуктовая лаборатория B2B «Ростелекома». Она занимается исследованием и запуском перспективных решений и сервисов для бизнеса, а также тестированием B2B-инициатив и разработкой продуктов в компании.