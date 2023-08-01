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Москва выделит грант для развития одного из предприятий ОПК в Зеленограде

Ведомости

Москва выделит грант для развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства города. 

«Сегодня на заседании президиума правительства Москвы приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде», – написал он в своем Telegram-канале.

В конце февраля Собянин сообщил, что московские предприятия ОПК включили в программу льготного кредитования. Он уточнил, что эта мера позволит «привлечь дополнительные инвестиции для реализации проектов модернизации действующих мощностей и создания новых производств». 

В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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