Москва выделит грант для развития одного из предприятий ОПК в Зеленограде
Москва выделит грант для развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства города.
«Сегодня на заседании президиума правительства Москвы приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде», – написал он в своем Telegram-канале.
В конце февраля Собянин сообщил, что московские предприятия ОПК включили в программу льготного кредитования. Он уточнил, что эта мера позволит «привлечь дополнительные инвестиции для реализации проектов модернизации действующих мощностей и создания новых производств».
В июне президент России Владимир Путин поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства.