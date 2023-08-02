Правительство России повысило нормативы продаж топлива на бирже
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении нормативов продаж топлива на бирже. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Уточняется, что минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12 до 13%. Аналогичная мера принята в отношении дизеля – доля повышена с 8,5 до 9,5%. Документ пока не опубликован.
«Утвержденные изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», – уточнили в правительстве. Там отметили, что продажа части топлива на бирже снижает риски монопольного ценообразования, так как крупные участники рынка имеют собственные сети заправок.
О подготовке постановления сообщали в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая еще в июне призвала нефтяные компании увеличить продажи на бирже. Увеличение нормативов поддержал вице-премьер Александр Новак. Он также поручил проработать квотирование экспорта топлива. Помимо этого правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина.