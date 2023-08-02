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Бизнес

Правительство России повысило нормативы продаж топлива на бирже

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении нормативов продаж топлива на бирже. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Уточняется, что минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12 до 13%. Аналогичная мера принята в отношении дизеля – доля повышена с 8,5 до 9,5%. Документ пока не опубликован.

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«Утвержденные изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», – уточнили в правительстве. Там отметили, что продажа части топлива на бирже снижает риски монопольного ценообразования, так как крупные участники рынка имеют собственные сети заправок. 

О подготовке постановления сообщали в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая еще в июне призвала нефтяные компании увеличить продажи на бирже. Увеличение нормативов поддержал вице-премьер Александр Новак. Он также поручил проработать квотирование экспорта топлива. Помимо этого правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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