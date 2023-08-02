Правительство России повысило нормативы продаж топлива на бирже

«Утвержденные изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», – уточнили в правительстве. Там отметили, что продажа части топлива на бирже снижает риски монопольного ценообразования, так как крупные участники рынка имеют собственные сети заправок.