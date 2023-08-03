«Почта банк» предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay за рубежом
«Почта банк» объяснил временные ограничения по картам китайской платежной системы UnionPay за границей техническими причинами: банк перешел на новую платформу расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«По техническим причинам, в связи с переходом “Почта банка” на новую платформу расчетов, могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay за границей», – сказано в сообщении.
В связи с временными техническими неполадками «Почта банк» рекомендовал клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные с карты UnionPay. При этом в России карты продолжают работать без ограничений, подчеркнули в организации.
«Почта банк» является одним из семи банков, которые продолжают выпуск карт UnionPay, работающих за границей, писали «Известия» в мае. Помимо «Почты банка» выпуском карт, которыми можно расплатиться за рубежом, продолжают заниматься Газпромбанк, «Русский стандарт», Россельхозбанк, ВБРР, «Солидарность» и Примсоцбанк.