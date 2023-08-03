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Финансы

«Почта банк» предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay за рубежом

Ведомости

«Почта банк» объяснил временные ограничения по картам китайской платежной системы UnionPay за границей техническими причинами: банк перешел на новую платформу расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. 

«По техническим причинам, в связи с переходом “Почта банка” на новую платформу расчетов, могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay за границей», – сказано в сообщении.  

В связи с временными техническими неполадками «Почта банк» рекомендовал клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные с карты UnionPay. При этом в России карты продолжают работать без ограничений, подчеркнули в организации.  

«Почта банк» является одним из семи банков, которые продолжают выпуск карт UnionPay, работающих за границей, писали «Известия» в мае. Помимо «Почты банка» выпуском карт, которыми можно расплатиться за рубежом, продолжают заниматься Газпромбанк, «Русский стандарт», Россельхозбанк, ВБРР, «Солидарность» и Примсоцбанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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