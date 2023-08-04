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Бизнес

Производители продукции из вторсырья получат господдержку

Ведомости

Правительство России утвердило перечень видов продукции из вторсырья, производители которой получат господдержку с 1 марта 2024 г. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

В список включили различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, изделия из стекловолокна, пластмассовые изделия, картон, бумагу, минеральную вату, покрытия из резиновой крошки, резиновую плитку, мастики и герметики, кровельные и гидроизоляционные материалы. Для каждого вида продукции указана минимальная доля вторсырья, которую нужно использовать при производстве.

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Решение призвано увеличить долю использования вторичных ресурсов при производстве, уменьшить объемы отходов, направляемых на полигоны, и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Поддержку окажут в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и программы льготных займов Фонда развития промышленности.

21 марта на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) Российского экологического оператора посчитали средние цены на вторсырье. Было выявлено, что средняя цена на 1 кг макулатуры составляет 13 руб., ПЭТ – 21 руб., отходы стекла (зеркала) – 100 руб., на 1 т золошлаковых отходов – 1 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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