Производители продукции из вторсырья получат господдержку
Правительство России утвердило перечень видов продукции из вторсырья, производители которой получат господдержку с 1 марта 2024 г. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
В список включили различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, изделия из стекловолокна, пластмассовые изделия, картон, бумагу, минеральную вату, покрытия из резиновой крошки, резиновую плитку, мастики и герметики, кровельные и гидроизоляционные материалы. Для каждого вида продукции указана минимальная доля вторсырья, которую нужно использовать при производстве.
Решение призвано увеличить долю использования вторичных ресурсов при производстве, уменьшить объемы отходов, направляемых на полигоны, и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Поддержку окажут в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и программы льготных займов Фонда развития промышленности.
21 марта на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) Российского экологического оператора посчитали средние цены на вторсырье. Было выявлено, что средняя цена на 1 кг макулатуры составляет 13 руб., ПЭТ – 21 руб., отходы стекла (зеркала) – 100 руб., на 1 т золошлаковых отходов – 1 руб.