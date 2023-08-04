Производители продукции из вторсырья получат господдержку

В список включили различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, изделия из стекловолокна, пластмассовые изделия, картон, бумагу, минеральную вату, покрытия из резиновой крошки, резиновую плитку, мастики и герметики, кровельные и гидроизоляционные материалы. Для каждого вида продукции указана минимальная доля вторсырья, которую нужно использовать при производстве.