«Вкусвилл» начал продавать свою продукцию в супермаркетах Киргизии

В декабре 2022 г. ритейлер совместно с сервисом доставки Boxberry запустил доставку продуктов в страны ближнего зарубежья – Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Таджикистан. Во «Вкусвилле» тогда объясняли, что заказы будут формироваться на одном из складов в Москве, после чего Boxberry будет доставлять их либо на дом, либо в одно из своих отделений в стране, при этом сроки и стоимость доставки будут зависеть от конкретного региона. В среднем на доставку будет уходить от 3 до 10 дней.