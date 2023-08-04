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Бизнес

«Вкусвилл» начал продавать свою продукцию в супермаркетах Киргизии

Ведомости

«Вкусвилл» впервые запустил продажи своей продукции на территории Киргизии, сообщила пресс-служба ритейлера.

Официальным представителем российской компании в республике стал «Азия Ритейл», крупнейший местный игрок в сфере розничной торговли. В конце июля в принадлежащих ему сетях «Азия» и «Азбука» в Бишкеке появилась первая партия из 46 товарных позиций «Вкусвилла».

Как отмечается, «Азия Ритейл» самостоятельно формировал ассортимент, ориентируясь на потребности своих покупателей. В результате в него вошли крупы, мука, макаронные изделия, консервация, напитки, десерты и сладости.

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В начале июня «Вкусвилл» запустил доставку товаров в торговые сети Казахстана. Компания запустила домен kz-vkusvill.ru, через который она может принимать заказы от потенциальных партнеров на доставку товара в республику.

В декабре 2022 г. ритейлер совместно с сервисом доставки Boxberry запустил доставку продуктов в страны ближнего зарубежья – Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Таджикистан. Во «Вкусвилле» тогда объясняли, что заказы будут формироваться на одном из складов в Москве, после чего Boxberry будет доставлять их либо на дом, либо в одно из своих отделений в стране, при этом сроки и стоимость доставки будут зависеть от конкретного региона. В среднем на доставку будет уходить от 3 до 10 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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