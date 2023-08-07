Приморского чиновника уволят после «перевыполнения» плана на 2300%
Директора филиалов «Надеждинский» и «Хасанский» компании «Примавтодор» уволены после представленных докладов о якобы перевыполнении планов по ремонтам дорог. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам проверки состояния региональных дорог.
Во время совещания, отрывок которого опубликован в Telegram-канале главы Приморья, Кожемяко сообщил, что руководитель хасанского филиала ранее доложил о выполнении плана на 2300%, однако реальная ситуация на дорогах не подтверждает эти цифры.
«Вы мне скажите <...>, это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев?» – возмутился губернатор.
Заслушав объяснения о перевыполнении работ по контракту филиалом «Примавтодора», Кожемяко заявил, что увольняет директоров филиалов «Надеждинский» и «Хасанский». Кроме того, после проверки выводы будут сделаны и в отношении руководства «Примавтодора», предупредил губернатор.
«Мы насыщаем предприятие техникой и средствами. И нам нужен результат, а не «перевыполненные планы», – подчеркнул он.
5 августа Кожемяко лично проехал по якобы отремонтированному участку трассы Раздольное – Хасан. Губернатор остался недоволен состоянием дорог и пообещал провести проверку «Примавтодора» и его филиалов.