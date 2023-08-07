Приморского чиновника уволят после «перевыполнения» плана на 2300%

«Вы мне скажите <...>, это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев?» – возмутился губернатор.