Генпрокуратура добилась ареста имущества пермского завода «Метафракс»

Истец заявляет, что в 1990-х гг. государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс Кемикалс», сообщил ранее сегодня «Коммерсантъ». Генпрокуратура утверждает, что план приватизации в 1992 г. Пермский областной комитет по управлению имуществом утвердил «с превышением полномочий». Все последующие сделки были совершены с участием лиц, «не имевших права определять судьбу предприятия», отмечают в ведомстве. В Генпрокуратуре заявили, что в результате с 2007 г. заводом владеет «группа лиц с участием иностранных компаний».