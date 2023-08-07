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Бизнес

Генпрокуратура добилась ареста имущества пермского завода «Метафракс»

Ведомости

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о принятии дополнительных обеспечительных мер по делу об оспаривании законности приватизации одного из крупнейших производителей метанола в России «Метафракс Кемикалс» (входит в «Метафракс групп»). Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. 

Суд наложил арест на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество. Кроме того, органам управления теперь запрещено принимать решения о выплате дивидендов и вознаграждения членам совета директоров, а также о выводе денег и другого имущества из компании. 

Из судебного решения также следует, что «Метафраксу» запрещено изменять условия трудовых договоров, увольнять сотрудников и останавливать производство. ФНС суд запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, смены структуры органов управления компании.

Завод «Метафракс Кемикалс» находится в городе Губаха Пермского края. Генпрокуратура подала иск к компаниям «Метахолдинг», «Метафракс Трейдинг» и Тольяттихимбанк, владеющим предприятием, 31 июля. 

Истец заявляет, что в 1990-х гг. государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс Кемикалс», сообщил ранее сегодня «Коммерсантъ». Генпрокуратура утверждает, что план приватизации в 1992 г. Пермский областной комитет по управлению имуществом утвердил «с превышением полномочий». Все последующие сделки были совершены с участием лиц, «не имевших права определять судьбу предприятия», отмечают в ведомстве. В Генпрокуратуре заявили, что в результате с 2007 г. заводом владеет «группа лиц с участием иностранных компаний».

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с просьбой принять обеспечительные меры в отношении пермского завода. 1 августа суд арестовал акции «Метафракс Кемикалс»: «Метахолдинг» владеет 281 672 929 акциями, Тольяттихимбанк – 2 124 000, «Метафракс Трейдинг» – 802 299. При этом накладывать другие обеспечительные меры, включая арест имущества, на предприятие суд тогда не стал. Первое заседание по делу пройдет 25 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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