Генпрокуратура добилась ареста имущества пермского завода «Метафракс»
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о принятии дополнительных обеспечительных мер по делу об оспаривании законности приватизации одного из крупнейших производителей метанола в России «Метафракс Кемикалс» (входит в «Метафракс групп»). Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Суд наложил арест на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество. Кроме того, органам управления теперь запрещено принимать решения о выплате дивидендов и вознаграждения членам совета директоров, а также о выводе денег и другого имущества из компании.
Из судебного решения также следует, что «Метафраксу» запрещено изменять условия трудовых договоров, увольнять сотрудников и останавливать производство. ФНС суд запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, смены структуры органов управления компании.
Завод «Метафракс Кемикалс» находится в городе Губаха Пермского края. Генпрокуратура подала иск к компаниям «Метахолдинг», «Метафракс Трейдинг» и Тольяттихимбанк, владеющим предприятием, 31 июля.
Истец заявляет, что в 1990-х гг. государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс Кемикалс», сообщил ранее сегодня «Коммерсантъ». Генпрокуратура утверждает, что план приватизации в 1992 г. Пермский областной комитет по управлению имуществом утвердил «с превышением полномочий». Все последующие сделки были совершены с участием лиц, «не имевших права определять судьбу предприятия», отмечают в ведомстве. В Генпрокуратуре заявили, что в результате с 2007 г. заводом владеет «группа лиц с участием иностранных компаний».
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с просьбой принять обеспечительные меры в отношении пермского завода. 1 августа суд арестовал акции «Метафракс Кемикалс»: «Метахолдинг» владеет 281 672 929 акциями, Тольяттихимбанк – 2 124 000, «Метафракс Трейдинг» – 802 299. При этом накладывать другие обеспечительные меры, включая арест имущества, на предприятие суд тогда не стал. Первое заседание по делу пройдет 25 августа.