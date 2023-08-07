Расходы бизнеса на экологию впервые достигли 1,1 трлн рублей

Уточняется, что за последние десять лет расходы бизнеса на экологию выросли в 2,2 раза – с 0,494 трлн руб. в 2013 г. до 1,109 трлн в 2022 г. В среднем ежегодный прирост расходов составляет около 9%. Максимальный скачок был зафиксирован в 2021 г., тогда природоохранные расходы выросли на 18%.