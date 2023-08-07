Расходы бизнеса на экологию впервые достигли 1,1 трлн рублей
Расходы российских компаний на охрану окружающей среды по итогам 2022 г. впервые достигли 1,1 трлн руб., что на 12,2% больше по сравнению с 2021 г. Об этом говорится в расчетах аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата.
Около 802,7 млрд руб. компании направили на обеспечение работы систем фильтрации и очистки воды и воздуха, а также на защиту природы от промышленного воздействия, еще 306,9 млрд руб. – на строительство и модернизацию природоохранной инфраструктуры.
Среди регионов, которые активнее всего инвестируют в экологию, аналитики FinExpertiza назвали Красноярский край (предприятия региона направили на эти цели 99,6 млрд руб.), Москву (68 млрд руб.) и Московскую область (57,6 млрд руб.).
Меньше всего на охрану природы выделили предприятия Ингушетии (41 млн руб.), Дагестана (128 млн руб.) и Калмыкии (270 млн руб.). До 1 млрд руб. потратили также предприятия Алтая, Тывы, Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чукотки.
Уточняется, что за последние десять лет расходы бизнеса на экологию выросли в 2,2 раза – с 0,494 трлн руб. в 2013 г. до 1,109 трлн в 2022 г. В среднем ежегодный прирост расходов составляет около 9%. Максимальный скачок был зафиксирован в 2021 г., тогда природоохранные расходы выросли на 18%.