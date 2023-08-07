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Бизнес

Расходы бизнеса на экологию впервые достигли 1,1 трлн рублей

Ведомости

Расходы российских компаний на охрану окружающей среды по итогам 2022 г. впервые достигли 1,1 трлн руб., что на 12,2% больше по сравнению с 2021 г. Об этом говорится в расчетах аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата. 

Около 802,7 млрд руб. компании направили на обеспечение работы систем фильтрации и очистки воды и воздуха, а также на защиту природы от промышленного воздействия, еще 306,9 млрд руб. – на строительство и модернизацию природоохранной инфраструктуры.

Среди регионов, которые активнее всего инвестируют в экологию, аналитики FinExpertiza назвали Красноярский край (предприятия региона направили на эти цели 99,6 млрд руб.), Москву (68 млрд руб.) и Московскую область (57,6 млрд руб.).

Меньше всего на охрану природы выделили предприятия Ингушетии (41 млн руб.), Дагестана (128 млн руб.) и Калмыкии (270 млн руб.). До 1 млрд руб. потратили также предприятия Алтая, Тывы, Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чукотки. 

Уточняется, что за последние десять лет расходы бизнеса на экологию выросли в 2,2 раза – с 0,494 трлн руб. в 2013 г. до 1,109 трлн в 2022 г. В среднем ежегодный прирост расходов составляет около 9%. Максимальный скачок был зафиксирован в 2021 г., тогда природоохранные расходы выросли на 18%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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