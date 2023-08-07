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Бизнес

Суд признал банкротом российское подразделение корпорации Oracle

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение корпорации Oracle («Оракл компьютерное оборудование») банкротом. Запись об этом появилась в картотеке арбитражный дел.

В компании введено конкурсное производство. Решение суда пока не опубликовано.

С заявлением о банкротстве подразделения в конце 2022 г. обратилась ИТ-компания КРОК. В феврале суд ввел на Oracle процедуру наблюдения и включил в реестр требований 47,4 млн руб. основного долга ИТ-компании и 1,64 млн руб. процентов. К настоящему моменту среди кредиторов Oracle заявлены «ФОРС – Дистрибуция», «Марвел Дистрибуция», несколько банков и другие компании. По подсчетам ТАСС, требования 10 кредиторов превышают 1 млрд руб.

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Oracle разрабатывает и поставляет серверное оборудование, а также создает системы управления базами данных (СУБД). В марте 2022 г. компания приняла решение покинуть российский рынок, а в июле уволила всех сотрудников российского представительства.

По итогам 2022 г. российское подразделение Oracle отчиталось об убытке в размере 1,1 млрд руб. Выручка компании снизилась на 95% до 349,8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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