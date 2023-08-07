Суд признал банкротом российское подразделение корпорации Oracle

С заявлением о банкротстве подразделения в конце 2022 г. обратилась ИТ-компания КРОК. В феврале суд ввел на Oracle процедуру наблюдения и включил в реестр требований 47,4 млн руб. основного долга ИТ-компании и 1,64 млн руб. процентов. К настоящему моменту среди кредиторов Oracle заявлены «ФОРС – Дистрибуция», «Марвел Дистрибуция», несколько банков и другие компании. По подсчетам ТАСС, требования 10 кредиторов превышают 1 млрд руб.