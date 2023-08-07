Суд признал банкротом российское подразделение корпорации Oracle
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение корпорации Oracle («Оракл компьютерное оборудование») банкротом. Запись об этом появилась в картотеке арбитражный дел.
В компании введено конкурсное производство. Решение суда пока не опубликовано.
С заявлением о банкротстве подразделения в конце 2022 г. обратилась ИТ-компания КРОК. В феврале суд ввел на Oracle процедуру наблюдения и включил в реестр требований 47,4 млн руб. основного долга ИТ-компании и 1,64 млн руб. процентов. К настоящему моменту среди кредиторов Oracle заявлены «ФОРС – Дистрибуция», «Марвел Дистрибуция», несколько банков и другие компании. По подсчетам ТАСС, требования 10 кредиторов превышают 1 млрд руб.
Oracle разрабатывает и поставляет серверное оборудование, а также создает системы управления базами данных (СУБД). В марте 2022 г. компания приняла решение покинуть российский рынок, а в июле уволила всех сотрудников российского представительства.
По итогам 2022 г. российское подразделение Oracle отчиталось об убытке в размере 1,1 млрд руб. Выручка компании снизилась на 95% до 349,8 млн руб.