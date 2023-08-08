Топливо из Белоруссии могут перестать поставлять в Россию

3 августа Минфин России опубликовал данные, согласно которым выплаты НПЗ из бюджета в рамках демпферного механизма в июле 2023 г. стали максимальными с начала года. Выплаты составили 110,4 млрд руб. против 78,6 млрд в июне (рост на 40%). В сравнении же с прошлым годом объем выплат упал в 2,2 раза, а с января по июль из бюджета было получено 653 млрд руб. – это в более чем в два раза меньше аналогичного периода прошлого года.