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Бизнес

Топливо из Белоруссии могут перестать поставлять в Россию

Ведомости

Белоруссия может сократить или перестать поставлять топливо на российский рынок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это может произойти после сокращения выплат по демпферу в два раза с осени.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии поставляют топливо на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) с конца прошлого года через гострейдера из России «Промсырьеимпорт».

В свою очередь российский трейдер, после получения сырья, продает эти объемы через биржу по внутрироссийским ценам, сообщает газета. Для компенсации разрыва между закупочной и внутренней ценой, «Промсырьеимпорт» получает демпферные выплаты из бюджета.

Согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям, демпферные выплаты в сентябре сократятся в два раза, что может стать невыгодным для производителей из соседней республики. По версии источников, белорусские НПЗ перенаправят поставляемое в Россию топливо на экспорт в дальнее зарубежье через российские порты Северо-Запада.

Как отметили собеседники, прекращение поставок топлива из Белоруссии может создать дополнительную напряженность на топливном рынке, особенно в сегменте дизельного топлива, которое 7 августа превысило 60 300 руб. за т.

Нефтекомпании в июле получили рекордные выплаты по демпферу из бюджета

Это произошло из-за подорожания нефти и сезонного роста спроса на топливо

3 августа Минфин России опубликовал данные, согласно которым выплаты НПЗ из бюджета в рамках демпферного механизма в июле 2023 г. стали максимальными с начала года. Выплаты составили 110,4 млрд руб. против 78,6 млрд в июне (рост на 40%). В сравнении же с прошлым годом объем выплат упал в 2,2 раза, а с января по июль из бюджета было получено 653 млрд руб. – это в более чем в два раза меньше аналогичного периода прошлого года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью «Ведомостям» пояснил, что выплаты по топливному демпферу выросли в июле на фоне роста мировых цен на нефть, сокращения дисконта на Urals, а также сезонного увеличения спроса на топливо на внутреннем рынке. По его оценкам, в этом августе выплаты нефтяникам из бюджета могут также быть высокими – их размер будет зависеть от мировых цен на нефть и дисконта на Urals.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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