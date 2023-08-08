Топливо из Белоруссии могут перестать поставлять в Россию
Белоруссия может сократить или перестать поставлять топливо на российский рынок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это может произойти после сокращения выплат по демпферу в два раза с осени.
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии поставляют топливо на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) с конца прошлого года через гострейдера из России «Промсырьеимпорт».
В свою очередь российский трейдер, после получения сырья, продает эти объемы через биржу по внутрироссийским ценам, сообщает газета. Для компенсации разрыва между закупочной и внутренней ценой, «Промсырьеимпорт» получает демпферные выплаты из бюджета.
Согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям, демпферные выплаты в сентябре сократятся в два раза, что может стать невыгодным для производителей из соседней республики. По версии источников, белорусские НПЗ перенаправят поставляемое в Россию топливо на экспорт в дальнее зарубежье через российские порты Северо-Запада.
Как отметили собеседники, прекращение поставок топлива из Белоруссии может создать дополнительную напряженность на топливном рынке, особенно в сегменте дизельного топлива, которое 7 августа превысило 60 300 руб. за т.
3 августа Минфин России опубликовал данные, согласно которым выплаты НПЗ из бюджета в рамках демпферного механизма в июле 2023 г. стали максимальными с начала года. Выплаты составили 110,4 млрд руб. против 78,6 млрд в июне (рост на 40%). В сравнении же с прошлым годом объем выплат упал в 2,2 раза, а с января по июль из бюджета было получено 653 млрд руб. – это в более чем в два раза меньше аналогичного периода прошлого года.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью «Ведомостям» пояснил, что выплаты по топливному демпферу выросли в июле на фоне роста мировых цен на нефть, сокращения дисконта на Urals, а также сезонного увеличения спроса на топливо на внутреннем рынке. По его оценкам, в этом августе выплаты нефтяникам из бюджета могут также быть высокими – их размер будет зависеть от мировых цен на нефть и дисконта на Urals.