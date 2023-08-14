«Аэрофлот» проиндексирует зарплаты 90% персонала
Авиакомпания «Аэрофлот» повысит зарплаты производственного персонала, в том числе пилотов, рассказал гендиректор перевозчика Сергей Александровский в интервью «Ведомостям».
«Планируем масштабное повышение заработной платы производственного персонала, в том числе пилотов, несмотря на то что мы находимся не в самых благоприятных условиях. Ставка летного часа пилотов увеличится на 25% – и это существенно», – сказал топ-менеджер.
Индексация коснется департамента наземного обеспечения перевозок – сотрудников, обслуживающих пассажиров на стойках регистрации, департаментов управления авиационной безопасности, планирования и управления производственной деятельности, технического блока и других подразделений. «Повышение затронет практически 90% персонала «Аэрофлота», рост зарплаты у производственных подразделений составит до 20%», – добавил топ-менеджер.
По его словам, зарплата бортпроводников была существенно пересмотрена и приведена к уровню рынка в 2021 г. Сегодня компания также ведет работу по нематериальным и материальным неденежным компенсациям, таким как расширение пакета ДМС.
«Мы хотим сохранить наш персонал и создать условия для привлечения новых квалифицированных сотрудников», – сказал Александровский.