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Бизнес

«Аэрофлот» проиндексирует зарплаты 90% персонала

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» повысит зарплаты производственного персонала, в том числе пилотов, рассказал гендиректор перевозчика Сергей Александровский в интервью «Ведомостям».

«Планируем масштабное повышение заработной платы производственного персонала, в том числе пилотов, несмотря на то что мы находимся не в самых благоприятных условиях. Ставка летного часа пилотов увеличится на 25% – и это существенно», – сказал топ-менеджер.

Индексация коснется департамента наземного обеспечения перевозок – сотрудников, обслуживающих пассажиров на стойках регистрации, департаментов управления авиационной безопасности, планирования и управления производственной деятельности, технического блока и других подразделений. «Повышение затронет практически 90% персонала «Аэрофлота», рост зарплаты у производственных подразделений составит до 20%», – добавил топ-менеджер.

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По его словам, зарплата бортпроводников была существенно пересмотрена и приведена к уровню рынка в 2021 г. Сегодня компания также ведет работу по нематериальным и материальным неденежным компенсациям, таким как расширение пакета ДМС.

«Мы хотим сохранить наш персонал и создать условия для привлечения новых квалифицированных сотрудников», – сказал Александровский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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