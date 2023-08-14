«Аэрофлот» будет компенсировать задержки рейсов бонусными милями

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), по его словам, также будет подключен к программе «Аэрофлот Бонус». Начисление миль за полеты этой дочерней авиакомпанией будет запущено до конца года, покупать билеты «Победы» за бонусные мили можно будет с 2024 г. Руководство группы также планирует дополнить сервис на борту лоукостера для пассажиров бизнес-класса «Аэрофлота» и участников «Аэрофлот Бонуса» золотого и платинового уровней.