Газета
Бизнес

«Аэрофлот» будет компенсировать задержки рейсов бонусными милями

Ведомости

До конца года авиакомпания Аэрофлот введет компенсацию задержек рейсов по вине авиакомпании бонусными милями для участников программы «Аэрофлот Бонус», рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

Компания будет компенсировать задержки милями в дополнение к финансовой компенсации, положенной по законодательству. Мера коснется всех рейсов «Аэрофлота» и рейсов авиакомпании «Россия» под кодом SU (они находятся под коммерческим управлением головной компании группы).

Ранее по теме: «Без российских самолетов у нашей гражданской авиации нет будущего»

При задержке от двух до четырех часов – 2000 миль, от четырех до восьми часов – 3000 миль, свыше восьми часов – 4000 миль. Они будут начисляться сразу без каких-либо дополнительных подтверждающих документов. Если пассажир не является участником программы «Аэрофлот бонус», то он может просто зарегистрироваться и получит начисление автоматически.

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), по его словам, также будет подключен к программе «Аэрофлот Бонус». Начисление миль за полеты этой дочерней авиакомпанией будет запущено до конца года, покупать билеты «Победы» за бонусные мили можно будет с 2024 г. Руководство группы также планирует дополнить сервис на борту лоукостера для пассажиров бизнес-класса «Аэрофлота» и участников «Аэрофлот Бонуса» золотого и платинового уровней.

У авиакомпании «Победа» ранее никогда не было своей программы лояльности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных