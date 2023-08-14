«Аэрофлот» будет компенсировать задержки рейсов бонусными милями
Компания будет компенсировать задержки милями в дополнение к финансовой компенсации, положенной по законодательству. Мера коснется всех рейсов «Аэрофлота» и рейсов авиакомпании «Россия» под кодом SU (они находятся под коммерческим управлением головной компании группы).
При задержке от двух до четырех часов – 2000 миль, от четырех до восьми часов – 3000 миль, свыше восьми часов – 4000 миль. Они будут начисляться сразу без каких-либо дополнительных подтверждающих документов. Если пассажир не является участником программы «Аэрофлот бонус», то он может просто зарегистрироваться и получит начисление автоматически.
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), по его словам, также будет подключен к программе «Аэрофлот Бонус». Начисление миль за полеты этой дочерней авиакомпанией будет запущено до конца года, покупать билеты «Победы» за бонусные мили можно будет с 2024 г. Руководство группы также планирует дополнить сервис на борту лоукостера для пассажиров бизнес-класса «Аэрофлота» и участников «Аэрофлот Бонуса» золотого и платинового уровней.
У авиакомпании «Победа» ранее никогда не было своей программы лояльности.