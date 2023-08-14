СМИ: производители майонеза планируют поднять цены
Крупные производители майонеза собираются проиндексировать цены на 5-12%. Планируемое подорожание связано с ростом стоимости основных ингредиентов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию производителей. При этом аналитики считают, что подорожание на 10% не повлияет на спрос.
По информации собеседников издания, «Эссен Продакшн АГ» – производитель соусов под брендом «Махеевъ» – сообщил ритейлерам о повышении цен на майонез и часть других соусов на 5-10% с 21 августа. На 8-10% также проиндексируют цены на продукцию для ресторанов, в том числе – порционные соусы в упаковке по 10 г. О повышении отпускных цен на 10% сообщила ГК «Эфко» («Слобода»), на 12% – НМЖК («Ряба», Astoria).
Пять компаний, на которые приходиться три четверти продаж майонеза в России, – «Эссен Продакшн АГ», «Эфко», НМЖК, ГК «Русагро» («Московский провансаль», «Мечта хозяйки») и ГК «Нэфис» (Mr. Ricco) – не предоставили комментарии на эти сообщения.
Себестоимость майонеза на 60% составляет подсолнечное масло, еще 20-25% – куриное яйцо и упаковка, считает аналитическое агентство OleoScope. За первую неделю августа средние цены на подсолнечное масло выросли на 2850 руб. до 79 020 руб. за тонну с НДС, а экспортные котировки увеличились на $30, до $940 за тонну (FOB). Подсолнечник в среднем подорожал на 1500 руб. – до 27 850 руб. за тонну. Год назад масло в среднем стоило 73 600 руб. за тонну, подсолнечник – 25 700 руб. за тонну.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что рост себестоимости майонеза может быть связан с удорожанием упаковки и других материалов для производства, которые зависят от курсов валют и логистики. «Цены на подсолнечное масло в России остаются стабильными», подтвердил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
В 2022 году цены на основную масложировую продукцию росли из-за ускорения инфляции, сокращения промо и роста цен на растительное масло, сообщает отчетность «Русагро». Отпускные цены на майонез за 2022 г. увеличились в среднем на 21%, до 117,7 руб. за 1 кг без НДС. За 2022 г. выпуск майонеза и соусов на его основе сократился на 4%, до 817 000 тонн, импорт – на 49%, до 3 000 тонн. В 2018–2021 гг. объем производства оставался в диапазоне 828 000 – 860 000 тонн.
За первую половину 2023 г. продажи майонеза сократились на 2,1%, других соусов – на 2,5%, сообщает NielsenIQ. В деньгах продажи выросли на 0,1% и 10,2% соответственно. Повышение цен в пределах 10% на спросе на майонез «вряд ли скажется». У майонеза нет альтернатив, как, например, у маргарина к сливочному маслу, отметил аналитик OleoScope Кирилл Лозовой.
Собеседник «Коммерсанта» на рынке считает, что «инфляция останется основной проблемой для участников рынка и регуляторов на ближайшие несколько месяцев», вероятно повторение ситуации 2014 г., когда цены на продукты росли двузначными темпами. Производители и поставщики уже уведомили торговые сети о росте отпускных цен на безалкогольные напитки и соки, мясные изделия, чай, кофе и сладости. Сдержать рост цен могло бы обнуление пошлин на импорт сырья, решение проблем с ростом тарифов на перевозки, в том числе нехватки водителей и другие меры.
27 июня «Коммерсантъ» сообщил, что ГК «Русагро» договорилась о покупке контроля в Нижегородском масложировом комбинате (ГК НМЖК), который производит майонезы фирмы «Ряба» и соусы Astoria. Сделка, которую планирую завершить к концу 2023 г. позволит двум компаниям получить синергию на рынке масложировой продукции, а также выйти в новые категории и рынки сбыта.