СМИ: производители майонеза планируют поднять цены

В 2022 году цены на основную масложировую продукцию росли из-за ускорения инфляции, сокращения промо и роста цен на растительное масло, сообщает отчетность «Русагро». Отпускные цены на майонез за 2022 г. увеличились в среднем на 21%, до 117,7 руб. за 1 кг без НДС. За 2022 г. выпуск майонеза и соусов на его основе сократился на 4%, до 817 000 тонн, импорт – на 49%, до 3 000 тонн. В 2018–2021 гг. объем производства оставался в диапазоне 828 000 – 860 000 тонн.