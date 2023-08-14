Суд арестовал средства и имущество российской «дочки» Baker Hughes

Претензии «Ямал СПГ» связаны с поставками деталей. В частности, в марте компания отправила «Бейкер Хьюз Рус Инфра» претензию, в которой потребовала вернуть $11 млн авансовых платежей за непоставленные детали, $6,5 млн за неоказанные услуги по техобслуживанию, а также компенсировать стоимость 12 газовых уплотнений, которые были переданы для ремонта и не возвращены, в размере $1,45 млн и возместить убытки по замещающей сделке на $155 951. Помимо этого «Ямал СПГ» настаивал на компенсации стоимость лопатки из комплекта лопаток 1-й ступени, которая была передана на ремонт, в размере $17 683 и возврате средств для уплаты таможенных пошлин по договору в размере 47,34 млн руб.