Суд арестовал средства и имущество российской «дочки» Baker Hughes
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа ввел предварительные обеспечительные меры в виде ареста на средства и имущество ООО «Бейкер Хьюз Рус Инфра» в пределах $50,7 млн и 47,34 млн руб. Об этом говорится в определении суда.
9 августа с иском к российской структуре нефтесервисной компании Baker Hughes в суд обратилась компания «Ямал СПГ». Согласно документам, предприятие потребовало наложить арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество юрлица в пределах суммы эквивалентной $50,7 млн и 47,34 млн руб., а также на деньги, которые будут поступать на счета компании.
Претензии «Ямал СПГ» связаны с поставками деталей. В частности, в марте компания отправила «Бейкер Хьюз Рус Инфра» претензию, в которой потребовала вернуть $11 млн авансовых платежей за непоставленные детали, $6,5 млн за неоказанные услуги по техобслуживанию, а также компенсировать стоимость 12 газовых уплотнений, которые были переданы для ремонта и не возвращены, в размере $1,45 млн и возместить убытки по замещающей сделке на $155 951. Помимо этого «Ямал СПГ» настаивал на компенсации стоимость лопатки из комплекта лопаток 1-й ступени, которая была передана на ремонт, в размере $17 683 и возврате средств для уплаты таможенных пошлин по договору в размере 47,34 млн руб.
Российская компания также направила уведомление о расторжении договора и потребовала выплатить компенсацию в $31,56 млн. Однако «Бейкер Хьюз Рус Инфра» не удовлетворил эти требования.
Представители «Ямал СПГ» объяснили необходимость обеспечительных мер тем, что «Бейкер Хьюз Рус Инфра» совершает недобросовестные действия и не намерена исполнять обязательства под предлогом санкций против России, а также отчуждает российские активы и выходит из проектов в России, что повышает риск невозможности исполнить решение суда в будущем. Кроме того, в компании указали на то, что истцу «будет практически невозможно получить удовлетворение своих требований за пределами России» из-за интерпретации европейскими контрагентами текущего регулирования в сфере санкций.
В результате суд удовлетворил заявление компании о принятии предварительных обеспечительных мер. «Определить срок действия предварительных обеспечительных мер 15 рабочими днями, если в течение этого времени не будет подан основной иск в Арбитражный суд», – говорится в определении. «Ямал СПГ» планирует обратиться в Международный коммерческий арбитраж, который администрируется Международной торговой палатой.
Baker Hughes объявила о приостановке работы в России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин одобрил продажу российских активов Baker Hughes местному менеджменту. Новая компания начала работать в ноябре 2022 г. под названием «Технологии ОФС». Однако «Бейкер Хьюз Рус Инфра» по-прежнему контролируется нидерландской структурой Baker Hughes.
«Ямал СПГ» – это проект по сжижению газа проектной мощностью около 17,5 млн т в год, ресурсной базой для которого является Южно-Тамбейское месторождение. «Новатэк» – основной акционер проекта: ему принадлежит 50,1% «Ямал СПГ». Еще по 20% проекта у французской TotalEnergies и китайской CNPC, 9,9% – у китайской SRF.