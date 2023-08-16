В Госдуме предложили признавать иностранные консалтинговые компании иноагентами

В конце июля группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект об ужесточении требований к иностранным консалтинговым компаниям. Согласно документу, не менее 80% акционерного капитала компаний должны принадлежать российским собственникам. После вступления закона в силу компании должны будут внести данные о себе в специальный перечень ФАС. Решение о структуре собственности компании будет принимать специальная комиссия. В случае же если это решение будет не выполнено, суд может принять решение о принудительной продаже долей в уставном капитале компании. При этом заключать договоры с компаниями, данных о которых нет в перечне ФАС, будет запрещено.