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Бизнес

В Госдуме предложили признавать иностранные консалтинговые компании иноагентами

Ведомости

Иностранные консалтинговые компании необходимо признать нежелательными организациями, а созданные ими структуры в России – иноагентами. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, пишут «Известия».

«Расширение санкций необходимо, чтобы не получилось, что де-юре мы их запретили, а они работают, якобы у них все русское, никакие они не иностранные. Поэтому такие компании необходимо вносить в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, а любых номиналов, на которых они пытаются перерегистрировать свою деятельность в РФ, вносить в реестр иностранных агентов», – сказал он. 

По словам Кирьянова, после внесения в Госдуму поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ» иностранные исследовательские компании уже начали искать «лазейку в будущем законе и даже запустили процесс фейковой перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм». Кирьянов отметил, что среди компаний, которые уже начали искать способы обойти будущий закон, фигурируют Nielsen, GFK, IQVIA и IPSOS и др. 

Он отметил, что идея о признании иностранных консалтинговых компаний в России иноагентами уже была предложена к внесению в поправки. Кирьянов подчеркнул, что «важно предотвратить и устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний». 

В конце июля группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект об ужесточении требований к иностранным консалтинговым компаниям. Согласно документу, не менее 80% акционерного капитала компаний должны принадлежать российским собственникам. После вступления закона в силу компании должны будут внести данные о себе в специальный перечень ФАС. Решение о структуре собственности компании будет принимать специальная комиссия. В случае же если это решение будет не выполнено, суд может принять решение о принудительной продаже долей в уставном капитале компании. При этом заключать договоры с компаниями, данных о которых нет в перечне ФАС, будет запрещено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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