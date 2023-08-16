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Бизнес

Telegram грозит штраф 90 000 рублей за отказ локализовать данные

Ведомости

В отношении мессенджера Telegram составили протокол за неисполнение в срок законодательства об уточнении персональных данных пользователей, максимальный штраф за это составляет 90 000 руб. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

В отношении Telegram ранее был составлен протокол о повторном нарушении законодательства в области локализации персональных данных российских пользователей на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). В пресс-службе суда уточнили, что в картотеке была допущена помарка. По этой статье предусмотрен штраф от 6 млн до 18 млн руб. Суд еще ни разу не сообщал о том, что Telegram был оштрафован за отказ в локализации персональных данных.

Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства по этой статье сервис может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требование и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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