Telegram грозит штраф 90 000 рублей за отказ локализовать данные
В отношении мессенджера Telegram составили протокол за неисполнение в срок законодательства об уточнении персональных данных пользователей, максимальный штраф за это составляет 90 000 руб. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
В отношении Telegram ранее был составлен протокол о повторном нарушении законодательства в области локализации персональных данных российских пользователей на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). В пресс-службе суда уточнили, что в картотеке была допущена помарка. По этой статье предусмотрен штраф от 6 млн до 18 млн руб. Суд еще ни разу не сообщал о том, что Telegram был оштрафован за отказ в локализации персональных данных.
Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства по этой статье сервис может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требование и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.