Маск от имени X подаст в суд на «Открытое общество» Сороса

Таким образом он отреагировал на твит эколога, основателя некоммерческих организаций Breakthrough Institute и Environmental Progress Майкла Шелленбергера, который обратил внимание на статью журналиста Бена Скаллана. В материале утверждается, что НПО, поддерживаемые «Открытым обществом», лоббируют ужесточение интернет-цензуры в Ирландии и Шотландии, что включает полицейские обыски домов, прослушку телефонов и проверку компьютеров.