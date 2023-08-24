Маск от имени X подаст в суд на «Открытое общество» Сороса
Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск подаст в суд от имени компании на фонд «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) финансиста Джорджа Сороса. Об этом Маск сообщил на своей странице в X.
«Именно. X подаст судебный иск, чтобы остановить это. Жду не дождусь, когда начнется разбирательство!» – написал бизнесмен.
Таким образом он отреагировал на твит эколога, основателя некоммерческих организаций Breakthrough Institute и Environmental Progress Майкла Шелленбергера, который обратил внимание на статью журналиста Бена Скаллана. В материале утверждается, что НПО, поддерживаемые «Открытым обществом», лоббируют ужесточение интернет-цензуры в Ирландии и Шотландии, что включает полицейские обыски домов, прослушку телефонов и проверку компьютеров.
В ноябре 2015 г. Генпрокуратура России признала нежелательными на территории страны иностранные неправительственные организации институт «Открытое общество» (фонд Сороса) и фонд содействия (институт «Открытое общество фонд содействия»). В ведомстве пояснили, что организация представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.