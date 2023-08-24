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Бизнес

Маск от имени X подаст в суд на «Открытое общество» Сороса

Ведомости

Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск подаст в суд от имени компании на фонд «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) финансиста Джорджа Сороса. Об этом Маск сообщил на своей странице в X.

«Именно. X подаст судебный иск, чтобы остановить это. Жду не дождусь, когда начнется разбирательство!» – написал бизнесмен.

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Таким образом он отреагировал на твит эколога, основателя некоммерческих организаций Breakthrough Institute и Environmental Progress Майкла Шелленбергера, который обратил внимание на статью журналиста Бена Скаллана. В материале утверждается, что НПО, поддерживаемые «Открытым обществом», лоббируют ужесточение интернет-цензуры в Ирландии и Шотландии, что включает полицейские обыски домов, прослушку телефонов и проверку компьютеров.

В ноябре 2015 г. Генпрокуратура России признала нежелательными на территории страны иностранные неправительственные организации институт «Открытое общество» (фонд Сороса) и фонд содействия (институт «Открытое общество фонд содействия»). В ведомстве пояснили, что организация представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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