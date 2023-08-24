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Бизнес

Цена газа на бирже ICE опустилась ниже $350

Ведомости

Стоимость 1000 куб. м газа с поставкой в сентябре на бирже ICE опустилась ниже $350, снижение составило более 16%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи.

По состоянию на 09:01 мск фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF с поставкой в сентябре стоили 30,73 евро за 1 МВт\ч, или $348,47 за 1000 куб. м. Спустя несколько минут стоимость газа снизилась до 29,5 евро за 1 МВт\ч, или $334,54 за 1000 куб. м.

Однако затем фьючерсы на газ стали дорожать. Уже к 10:37 мск цена газа выросла до 32,1 евро за 1 МВт\ч, или $364,01 за 1000 куб. м. Снижение замедлилось до 12,74%.

В середине июля Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало рост спотовых цен на газ в Европе в 2024 г. в среднем на 25% к уровню этого года – более чем до $600 за 1000 куб. м.

Ранее по теме: Газовые хранилища ЕС заполнены более чем на 90%

Согласно данным ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) на 22 августа, объем запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) Евросоюза составляет 91,62% при целевом уровне 90%. Максимальный уровень заполненности хранилищ зафиксирован в Испании – 100%. Минимальный уровень заполненности ПХГ наблюдается в Латвии – 79,66%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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