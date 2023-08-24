Цена газа на бирже ICE опустилась ниже $350

По состоянию на 09:01 мск фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF с поставкой в сентябре стоили 30,73 евро за 1 МВт\ч, или $348,47 за 1000 куб. м. Спустя несколько минут стоимость газа снизилась до 29,5 евро за 1 МВт\ч, или $334,54 за 1000 куб. м.