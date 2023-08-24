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Бизнес

Суд оштрафовал TikTok и Twitch за отказ удалить контент

Ведомости

Мировой суд назначил административные штрафы в размере 2 млн руб. компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok, и в размере 3 млн руб. стриминговому сервису Twitch. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

Штраф обоим сервисам предусмотрен по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации и порядка удаления указанной информации). 

Наказание в отношении TikTok связано с отказом удалить с платформы четыре ролика, которые содержат запрещенный контент с пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей. 

Twitch признан виновным в отказе удалить недостоверные сведения о спецоперации на Украине. 

Ранее Таганский мировой суд Москвы назначил штраф в размере 3 млн руб. компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok. Штраф назначен за отказ удалить с платформы запрещенную информацию с пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних. Тогда же суд оштрафовал Twitch на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о военной спецоперации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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