Суд оштрафовал TikTok и Twitch за отказ удалить контент
Мировой суд назначил административные штрафы в размере 2 млн руб. компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok, и в размере 3 млн руб. стриминговому сервису Twitch. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Штраф обоим сервисам предусмотрен по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации и порядка удаления указанной информации).
Наказание в отношении TikTok связано с отказом удалить с платформы четыре ролика, которые содержат запрещенный контент с пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей.
Twitch признан виновным в отказе удалить недостоверные сведения о спецоперации на Украине.
Ранее Таганский мировой суд Москвы назначил штраф в размере 3 млн руб. компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok. Штраф назначен за отказ удалить с платформы запрещенную информацию с пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних. Тогда же суд оштрафовал Twitch на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о военной спецоперации.