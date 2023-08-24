Суд оштрафовал TikTok и Twitch за отказ удалить контент

Ранее Таганский мировой суд Москвы назначил штраф в размере 3 млн руб. компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok. Штраф назначен за отказ удалить с платформы запрещенную информацию с пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних. Тогда же суд оштрафовал Twitch на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о военной спецоперации.