Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

При этом розничные цены на топливо в России с начала года изменились незначительно, в среднем они выросли на 6,6%. По данным Росстата на 21 августа, средняя цена на бензин АИ-92 составила 50,23 руб./л, АИ-95 – 54,85 руб./л, а стоимость дизеля с начала года выросла на 2,7% до 60,03 руб./л.