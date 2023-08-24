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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Ведомости

Оптовая цена бензина АИ-95 превысила 71 000 руб./т, что стало новым историческим максимумом, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской бирже (СПбМТСБ) 24 августа.

Цена бензина АИ-95 выросла за день на 1,1% до 71 746 руб. Предыдущий максимум был зафиксирован 23 августа – 70 959 руб./т.

В то же время стоимость тонны бензина АИ-92 за день снизилась на 0,42% до 62 432 руб., летнего дизтоплива – на 0,56% до 66 026 руб.

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Этим летом оптовые цены на бензин в России несколько раз били рекорды. В частности, 22 июня стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла исторического максимума в 58 548 руб./т, 17 августа – в 62 832 руб. Цена АИ-95 обновила максимум 15 июня, достигнув 67 385 руб./т. Позже цены перешли к снижению.

При этом розничные цены на топливо в России с начала года изменились незначительно, в среднем они выросли на 6,6%. По данным Росстата на 21 августа, средняя цена на бензин АИ-92 составила 50,23 руб./л, АИ-95 – 54,85 руб./л, а стоимость дизеля с начала года выросла на 2,7% до 60,03 руб./л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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