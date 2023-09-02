РБК: турбизнес предложил властям отказаться от «паритета» в авиаотрасли
Турбизнес предложил правительству ряд мер, направленных на увеличение числа поездок иностранцев, среди которых отказ от «правила паритета» в авиаотрасли и введение режима «открытого неба» для зарубежных перевозчиков. Эти меры, пишет РБК, обсуждались на стратегической сессии кабмина, проведенной премьером Михаилом Мишустиным.
Российские власти рассчитывают на увеличение числа иностранных турпоездок в страну до 16 млн к 2030 г. При этом в 2022 г. таких поездок было лишь 3 млн. В допандемийном 2019 г. Россию посетили около 10 млн туристов из других стран, отмечает издание.
По оценке туроператоров, достичь таких показателей можно благодаря повышению транспортной доступности, в частности отказу от «правила паритета», предполагающего, что все страны-участницы авиационных конвенций соглашаются возобновить полеты одновременно. Также они предлагают расширить режим «открытого неба» – то есть разрешить иностранным авиакомпаниям возить пассажиров в третьи страны, а также снизить плату за пролет над территорией РФ.
Другие меры, обсуждавшиеся на сессии с Мишустиным, касаются облегчения визового режима и упрощения финансовых расчетов для иностранцев. Глава рабочей группы, подготовившей предложения по привлечению туристов в Россию, председатель госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов рассказал, что для увеличения въездного туризма необходимо упростить анкету на получение электронной визы, снизить ее стоимость, а также ввести для дружественных стран возможность безвизового въезда в РФ в одностороннем порядке.
Ранее на ПМЭФ-2023 замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков (курирует туризм) говорил, что власти стремятся к увеличению въездного туризма до 16 млн поездок. Для решения этой задачи необходимо обеспечить доступность въезда в Россию и продвигать туристический бренд страны за рубежом, отмечал он. Внутренний же турпоток должен достичь 140 млн человек к 2030 г.
С 1 августа граждане 55 иностранных государств могут получить электронную визу для въезда в Россию через пограничные пункты пропуска. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Виза будет действовать 60 суток с момента оформления, по ней можно находиться в России 16 суток.