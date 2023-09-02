РБК: турбизнес предложил властям отказаться от «паритета» в авиаотрасли

С 1 августа граждане 55 иностранных государств могут получить электронную визу для въезда в Россию через пограничные пункты пропуска. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Виза будет действовать 60 суток с момента оформления, по ней можно находиться в России 16 суток.