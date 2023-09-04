Суд оштрафовал Tinder на 10 млн рублей за отказ локализовать данные
Суд в Москве оштрафовал компанию Match Group (владелец Tinder) на 10 млн руб. за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили в пресс-службе.
Компанию осудили по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Изначально ей грозил штраф до 18 млн руб.
Уточняется, что протокол был составлен после того, как владелец сайта знакомств не выполнил требования Роскомнадзора, предъявленные еще в мае 2023 г.
Помимо этого, по аналогичной статье суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch, ему назначили штраф в размере 13 млн руб.
Для Tinder это уже второй штраф за отказ локализовать данные россиян. Впервые компания была оштрафована в июле прошлого года, тогда штраф составил 2 млн руб.
Сервис для знакомств Tinder перестал работать в России в конце июня. 30 июня приложение пропало из App Store и перестало быть доступно в Google Play. О том, что приложение не будет доступно в России, Match Group (владелец Tinder) сообщила 2 мая. При этом Tinder ограничил для россиян доступ к платным опциям еще в апреле 2022 г.
Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства сервис может быть заблокирован. В 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение. Штрафы за отказ локализовать данные уже получили Spotify, Apple, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), Airbnb, Google, Twitch, Pinterest и др.