Суд оштрафовал Tinder на 10 млн рублей за отказ локализовать данные

Сервис для знакомств Tinder перестал работать в России в конце июня. 30 июня приложение пропало из App Store и перестало быть доступно в Google Play. О том, что приложение не будет доступно в России, Match Group (владелец Tinder) сообщила 2 мая. При этом Tinder ограничил для россиян доступ к платным опциям еще в апреле 2022 г.