Google сократит сотни рабочих мест в своем рекрутинговом подразделении
Американская корпорация Google решила сократить сотни рабочих мест в своем международном рекрутинговом подразделении, сообщает CNBC. Сокращения будут происходить на протяжении нескольких кварталов.
«К сожалению, мы вынуждены существенно сократить размер рекрутинговой организации», – заявил вице-президент Google по рекрутчину Брайан Онг сотрудникам во время видеозвонка.
Он также назвал это решение «сложным» и отметил, что руководство корпорации не хотело бы проводить такую беседу с подчиненными в этом году. Сотрудники, которых затронет сокращение, начнут получать соответствующие оповещения с 13 сентября по электронной почте.
В январе владеющая Google компания Alphabet объявила о сокращении 12 000 рабочих мест, или около 6% штата, мера затронула все организации холдинга, включая Google и ее подразделения.