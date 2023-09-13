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Бизнес

Google сократит сотни рабочих мест в своем рекрутинговом подразделении

Ведомости

Американская корпорация Google решила сократить сотни рабочих мест в своем международном рекрутинговом подразделении, сообщает CNBC. Сокращения будут происходить на протяжении нескольких кварталов.

«К сожалению, мы вынуждены существенно сократить размер рекрутинговой организации», – заявил вице-президент Google по рекрутчину Брайан Онг сотрудникам во время видеозвонка.

Он также назвал это решение «сложным» и отметил, что руководство корпорации не хотело бы проводить такую беседу с подчиненными в этом году. Сотрудники, которых затронет сокращение, начнут получать соответствующие оповещения с 13 сентября по электронной почте.

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В январе владеющая Google компания Alphabet объявила о сокращении 12 000 рабочих мест, или около 6% штата, мера затронула все организации холдинга, включая Google и ее подразделения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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