Шадаев заявил о поиске баланса в вопросе отмены платной раздачи интернета
Министерство цифрового развития планирует найти баланс в вопросе отмены платной раздачи интернета с мобильных устройств, заявил глава министерства Максут Шадаев.
«С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. С другой стороны, аргументы операторов тоже понятны, поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАС», – уточнил Шадаев на вопрос ТАСС о том, будет ли министерство обсуждать этот вопрос с ФАС.
По мнению Минцифры, к решению проблемы необходимо подойти комплексно и «искать золотую середину», так как нужно чтобы внедрялись новые технологии, а они требуют дополнительных затрат.
18 сентября ФАС обязала сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 до 18 октября отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства: компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Решение было принято в связи с тем, что в службу только в сентябре 2023 г. поступило 186 жалоб абонентов сотовых операторов.
Эксперты предупредили, что в случае неисполнения предупреждений ФАС будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства, в рамках которых нарушителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАПа. Если действия приведут к ограничению конкуренции, то для юрлиц могут действовать оборотные штрафы в размере до 15% от всей суммы выручки нарушителя.