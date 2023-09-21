Шадаев заявил о поиске баланса в вопросе отмены платной раздачи интернета

«С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. С другой стороны, аргументы операторов тоже понятны, поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАС», – уточнил Шадаев на вопрос ТАСС о том, будет ли министерство обсуждать этот вопрос с ФАС.