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Бизнес

Шадаев заявил о поиске баланса в вопросе отмены платной раздачи интернета

Ведомости

Министерство цифрового развития планирует найти баланс в вопросе отмены платной раздачи интернета с мобильных устройств, заявил глава министерства Максут Шадаев.

«С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. С другой стороны, аргументы операторов тоже понятны, поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАС», – уточнил Шадаев на вопрос ТАСС о том, будет ли министерство обсуждать этот вопрос с ФАС.

По мнению Минцифры, к решению проблемы необходимо подойти комплексно и «искать золотую середину», так как нужно чтобы внедрялись новые технологии, а они требуют дополнительных затрат.

Ранее по теме: ФАС обязала мобильных операторов отменить платную раздачу интернета с устройств

18 сентября ФАС обязала сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 до 18 октября отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства: компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Решение было принято в связи с тем, что в службу только в сентябре 2023 г. поступило 186 жалоб абонентов сотовых операторов.

Эксперты предупредили, что в случае неисполнения предупреждений ФАС будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства, в рамках которых нарушителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАПа. Если действия приведут к ограничению конкуренции, то для юрлиц могут действовать оборотные штрафы в размере до 15% от всей суммы выручки нарушителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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