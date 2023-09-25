Финский ритейлер Stockmann может сменить название
Финский ритейлер Stockmann рассматривает возможность сменены названия компании на Lindex Group (Lindex – бренд модной одежды), следует из пресс-релиза.
25 сентября совет директоров группы решил начать оценку с целью повышения акционерной стоимости путем переориентации бизнеса на Lindex. «В рамках стратегической оценки Stockmann plc рассматривает возможность изменения названия на Lindex Group и изучит стратегические альтернативы для бизнеса универмагов Stockmann», – говорится в сообщении компании.
В Stockmann возможную смену названия также объяснили отражением роли подразделения Lindex в бизнесе, так как в 2022 г. оно принесло более двух третей выручки и было основным источником прибыли. В прошлом году выручка компании составила 661 млн евро, прибыль – 90 млн евро. В Stockmann подчеркивают, что смена названия никак не отразится на одноименных универмагах – они продолжат работу под прежним брендом.
Стратегическую оценку планируют завершить в 2024 г. Компания изучает несколько вариантов развития, в том числе смену собственника или привлечение стратегического партнера. Окончательное решение о смене названия группа также объявит позже, после решения общего собрания.
Stockmann основана в 1862 г. Одноименные универмаги группы работают в Финляндии, Эстонии, Латвии. В 2016 г. была закрыта сделка по продаже универмагов в России компании Reviva Holdings Ltd, но соглашение разрешает торговым точкам работать под прежним названием.
Lindex была основана в Швеции, сегодня у торговой сети около 430 магазинов в 18 странах, а также онлайн-магазин. Компания специализируется на продаже женской и детской одежды и нижнего белья. В 2007 г. сеть вошла в состав Stockmann.