Финский ритейлер Stockmann может сменить название

В Stockmann возможную смену названия также объяснили отражением роли подразделения Lindex в бизнесе, так как в 2022 г. оно принесло более двух третей выручки и было основным источником прибыли. В прошлом году выручка компании составила 661 млн евро, прибыль – 90 млн евро. В Stockmann подчеркивают, что смена названия никак не отразится на одноименных универмагах – они продолжат работу под прежним брендом.