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Бизнес

Финский ритейлер Stockmann может сменить название

Ведомости

Финский ритейлер Stockmann рассматривает возможность сменены названия компании на Lindex Group (Lindex – бренд модной одежды), следует из пресс-релиза.

25 сентября совет директоров группы решил начать оценку с целью повышения акционерной стоимости путем переориентации бизнеса на Lindex. «В рамках стратегической оценки Stockmann plc рассматривает возможность изменения названия на Lindex Group и изучит стратегические альтернативы для бизнеса универмагов Stockmann», – говорится в сообщении компании.

В Stockmann возможную смену названия также объяснили отражением роли подразделения Lindex в бизнесе, так как в 2022 г. оно принесло более двух третей выручки и было основным источником прибыли. В прошлом году выручка компании составила 661 млн евро, прибыль – 90 млн евро. В Stockmann подчеркивают, что смена названия никак не отразится на одноименных универмагах – они продолжат работу под прежним брендом.

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Стратегическую оценку планируют завершить в 2024 г. Компания изучает несколько вариантов развития, в том числе смену собственника или привлечение стратегического партнера. Окончательное решение о смене названия группа также объявит позже, после решения общего собрания.

Stockmann основана в 1862 г. Одноименные универмаги группы работают в Финляндии, Эстонии, Латвии. В 2016 г. была закрыта сделка по продаже универмагов в России компании Reviva Holdings Ltd, но соглашение разрешает торговым точкам работать под прежним названием.

Lindex была основана в Швеции, сегодня у торговой сети около 430 магазинов в 18 странах, а также онлайн-магазин. Компания специализируется на продаже женской и детской одежды и нижнего белья. В 2007 г. сеть вошла в состав Stockmann.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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