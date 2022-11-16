Суд признал недействительной сделку по продаже магазинов «Подиум маркет» сети «Стокманн»

Тогда компания столкнулась с финансовыми проблемами: общая сумма исков к ней со стороны контрагентов на тот момент составляла более 1 млрд руб. В итоге «Стокманн» приобрел ее товарные остатки и торговое оборудование. В материалах суда, впрочем, сказано, что сети принадлежат также четыре точки «Подиум маркета» – две в Москве (в торговых центрах «Модный сезон» и «Европейский») и по одной в Казани (в бизнес-центре «Пушкинский») и в Краснодаре (в комплексе «OZ молл»). Там же говорится, что ритейлер получил права на использования домена и товарных знаков «Подиум маркета». Кроме того, к нему перешли перешли права и обязанности арендатора магазинов.