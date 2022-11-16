Суд признал недействительной сделку по продаже магазинов «Подиум маркет» сети «Стокманн»Теперь ритейлер должен заплатить за этот бизнес 1,7 млрд руб., хотя потратил он на него в 16 раз меньше
Московский арбитраж в рамках дела о банкротстве инвестиционно-производственной компании (ИПК) «Атлас», которая ранее называлась «Подиум маркет», признал недействительной сделку по продаже бизнеса сети «Стокманн». Это следует из определения суда. Речь идет о перешедших «Стокманну» в 2017 г. магазинах одежды и обуви «Подиум маркет».
Тогда компания столкнулась с финансовыми проблемами: общая сумма исков к ней со стороны контрагентов на тот момент составляла более 1 млрд руб. В итоге «Стокманн» приобрел ее товарные остатки и торговое оборудование. В материалах суда, впрочем, сказано, что сети принадлежат также четыре точки «Подиум маркета» – две в Москве (в торговых центрах «Модный сезон» и «Европейский») и по одной в Казани (в бизнес-центре «Пушкинский») и в Краснодаре (в комплексе «OZ молл»). Там же говорится, что ритейлер получил права на использования домена и товарных знаков «Подиум маркета». Кроме того, к нему перешли перешли права и обязанности арендатора магазинов.
Сумма сделки между «Стокманном» и «Подиум маркетом» никогда официально не раскрывалась. Но из определения московского арбитража следует, что ритейлер теперь должен выплатить ИПК «Атлас» 1,69 млрд руб. Именно в такую сумму был оценен проданный ею бизнес оценочной компанией «Росэко». Скорее всего, суд посчитал, что вернуть купленное «Стокманном» имущество невозможно, поэтому он поручил взыскать с сети именно рыночную стоимость проданного бизнеса, предполагает управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников. При этом, судя по материалам дела, «Стокманну» активы «Подиум маркета» достались всего за 105,3 млн руб. В определении суда сказано, что ритейлер теперь сможет получить эти деньги с ИПК «Атлас». Московский арбитраж таким образом вернул обе компании в исходное состояние до сделки, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.