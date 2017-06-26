Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Stockmann выходит на Podium

Stockmann выходит на Podium

Магазины Podium Market меняют владельца. Столкнувшиеся с финансовыми проблемами универмаги перейдут к оператору Stockmann в России