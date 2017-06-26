Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Stockmann выходит на Podium
Stockmann выходит на Podium
Магазины Podium Market меняют владельца. Столкнувшиеся с финансовыми проблемами универмаги перейдут к оператору Stockmann в России
- Алина Дидковская
- / Ведомости
Stockmann планирует динамичный рост в России, в том числе благодаря регионам
Евгений Егоров / Ведомости
Ритейлер Podium Market прекращает розничную работу, подтвердил представитель компании «Ведомостям». Ранее об этом сообщило агентство RNS.
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