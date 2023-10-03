СМИ: состояние 400 богатейших миллиардеров США выросло за год на $500 млрд
Совокупное состояние 400 богатейших американских мультимиллиардеров по версии Forbes за год выросло на $500 млрд, достигнув $4,5 трлн. Ежегодный рейтинг издание опубликовало на своем сайте.
Такую динамику Forbes связывает с восстановление фондовых рынков и технологическим бумом, вызванным ИИ. При подготовке рейтинга издание подсчитало чистую стоимость активов миллиардеров на основе стоимости акций на 8 сентября.
Возглавил рейтинг, как и год назад, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние за год не изменилось и составило $251 млрд. Вторую строчку занял основатель Amazon и лидер этого рейтинга в 2018-2021 гг. Джефф Безос с состоянием $161 млрд (+$10 млрд), а третью – сооснователь Oracle Ларри Эллисон с $158 млрд (+$57 млрд). В первую пятерку также вошли гендиректор холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с $121 млрд (+$24 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж со $114 млрд (+$21 млрд).
Размер минимального для попадания в рейтинг состояния вырос за год с $2,7 млрд до $2,9 млрд, но, несмотря на это, в нем оказалось 18 новичков, отмечает Forbes, среди которых, например, есть баскетболист Майкл Джордан с $3 млрд. Он стал первым профессиональным спортсменом вошедшим в топ-400. А среди выбывших из рейтинга оказался экс-президент США Дональд Трамп.
Издание также отмечает, что 279 (70%) участников списка не унаследовали, а заработали свое состояние самостоятельно. Доля женщин в списке всего 15%.
Ранее в июне Bloomberg сообщил, что Маск на фоне роста акций Tesla вновь занял первую строчку в списке богатейших людей в мире, обогнав владельца холдинга LVMH Бернара Арно. Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в январе 2021 г. На тот момент его состояние превысило $200 млрд, а в начале ноября 2021 г. достигло максимума в $340 млрд.