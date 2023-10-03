СМИ: состояние 400 богатейших миллиардеров США выросло за год на $500 млрд

Возглавил рейтинг, как и год назад, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние за год не изменилось и составило $251 млрд. Вторую строчку занял основатель Amazon и лидер этого рейтинга в 2018-2021 гг. Джефф Безос с состоянием $161 млрд (+$10 млрд), а третью – сооснователь Oracle Ларри Эллисон с $158 млрд (+$57 млрд). В первую пятерку также вошли гендиректор холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с $121 млрд (+$24 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж со $114 млрд (+$21 млрд).