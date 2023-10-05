Иностранцы в первом полугодии выиграли 93% экономических споров в судах России

Ранее Лебедев на ежегодном совещании судей с президентом в феврале рассказал, что в 2022 г. в арбитражных судах было рассмотрено 1,7 млн экономических споров, на 62 500 дел больше, чем в 2021 г. 54% из них составляют дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров.