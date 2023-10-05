Иностранцы в первом полугодии выиграли 93% экономических споров в судах России
В России по итогам первых шести месяцев 2023 г. зафиксирован значительный рост обращений иностранцев в российские арбиртражные суды, доля выигранных споров достигла 93%. Об этом председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев рассказал на Международном юридическом форуме стран АТР.
«Количество экономических споров с участием иностранных лиц в первом полугодии этого года составило 10 600 – на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество выигранных ими споров составило 9900, или 93%», – сказал он.
Повышенное внимание ВС, отметил его председатель, уделяет вопросам защиты прав и интересов бизнеса по части трансграничного оборота товаров и услуг. За первое полугодие, пояснил Лебедев, суды удовлетворили 52% требований иностранных лиц об оспаривании «действий, бездействия и решений» таможни и должностных лиц, а также 74% требований о компенсации причиненного ими вреда.
Ранее Лебедев на ежегодном совещании судей с президентом в феврале рассказал, что в 2022 г. в арбитражных судах было рассмотрено 1,7 млн экономических споров, на 62 500 дел больше, чем в 2021 г. 54% из них составляют дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров.
Порядка 14 000 экономических споров проходили с участием иностранных инвесторов, требования которых удовлетворены на 97%, заявил Лебедев. В 2021 г., выступая на XI Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона с докладом, посвященном защите прав иностранных инвесторов в России, Лебедев говорил, что они выигрывают 79% дел.