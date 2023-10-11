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Бизнес

Минцифры предложило оплачивать ремонт отделений «Почты» платежом маркетплейсов

Ведомости

Минцифры предлагает направлять инфраструктурный платеж маркетплейсов на покрытие части убытков отделений «Почты России» в малых населенных пунктах, а также их ремонт. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационным технологиям.

«Мы предлагаем ремонт этих отделений, так же как и покрытие убытков от функционирования отделений почтовой связи населенных пунктов, где проживают менее 5000 жителей, обеспечивать в рамках инфраструктурного платежа маркетплейсов», – приводит его слова ТАСС.

Всего, по словам Шадаева, у «Почты» есть около 28 000 отделений в таких населенных пунктах, сейчас Минцифры работает над формулой расчета платежа маркетплейсов. Он подчеркнул, что получаемые по расчетам отчисления укладываются в озвученный ранее порог в 0,5% от оборота.

В середине марта Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление «Почте России» компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где в основном эта деятельность убыточна. По его словам, «Почта» вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг. Государственное субсидирование «Почты России» было отменено в 2014 г.

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Позднее в мае «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых не менее 1 млрд руб., уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Минэк заявил позднее о необходимости дополнительной проработки идеи, а Минпромторг выступил против, писали «Ведомости».

В сентябре в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили в качестве «цивилизованной рыночной» альтернативы закупить услуги и сервисы «Почты России» на сумму около 33,5 млрд руб. 

Ранее по теме: В Кремле призвали дождаться результатов аудита «Почты России»

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Она отметила, что для решения финансовых проблем компании необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужным. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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