Минцифры предложило оплачивать ремонт отделений «Почты» платежом маркетплейсов

В середине марта Шадаев заявил о необходимости предусмотреть предоставление «Почте России» компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где в основном эта деятельность убыточна. По его словам, «Почта» вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг. Государственное субсидирование «Почты России» было отменено в 2014 г.