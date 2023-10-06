В Кремле призвали дождаться результатов аудита «Почты России»
Правительство РФ занимается вопросом о финансовом состоянии «Почты России», нужно дождаться результатов аудита, прежде чем разбираться с проблемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его спросили, что в Кремле думают о ситуации вокруг «Почты» с учетом ее значения для отдаленных регионов и сельской местности.
«Правительство этим занимается, надо дождаться результатов аудита и тогда уже дальше разбираться с этой проблемой», – ответил Песков.
Ранее сегодня РБК сообщил, что совет директоров «Почты России» поручил провести независимый аудит расходов компании. Согласно расчетам «Почты России», компания рассчитывает получить различные меры поддержки, в том числе докапитализацию компании на 117 млрд руб., рефинансирование долга за счет средств ФНБ под 3,5%, введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в размере 0,5% и др.
25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Она отметила, что для решения финансовых проблем компании необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужным. «Но надо срочно исправлять ситуацию: чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», – подчеркнула Матвиенко.
После этого гендиректор компании Михаил Волков подтвердил напряженное положение «Почты России», несмотря на улучшение показателей по сравнению с началом года.