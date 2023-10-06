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В Кремле призвали дождаться результатов аудита «Почты России»

Ведомости

Правительство РФ занимается вопросом о финансовом состоянии «Почты России», нужно дождаться результатов аудита, прежде чем разбираться с проблемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его спросили, что в Кремле думают о ситуации вокруг «Почты» с учетом ее значения для отдаленных регионов и сельской местности.

«Правительство этим занимается, надо дождаться результатов аудита и тогда уже дальше разбираться с этой проблемой», – ответил Песков.

Ранее сегодня РБК сообщил, что совет директоров «Почты России» поручил провести независимый аудит расходов компании. Согласно расчетам «Почты России», компания рассчитывает получить различные меры поддержки, в том числе докапитализацию компании на 117 млрд руб., рефинансирование долга за счет средств ФНБ под 3,5%, введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в размере 0,5% и др.

Ранее по теме: Маркетплейсы предложили «рыночную» замену платежу в пользу «Почты России»

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Она отметила, что для решения финансовых проблем компании необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужным. «Но надо срочно исправлять ситуацию: чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», – подчеркнула Матвиенко.

После этого гендиректор компании Михаил Волков подтвердил напряженное положение «Почты России», несмотря на улучшение показателей по сравнению с началом года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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