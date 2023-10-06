В Кремле призвали дождаться результатов аудита «Почты России»

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Она отметила, что для решения финансовых проблем компании необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужным. «Но надо срочно исправлять ситуацию: чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», – подчеркнула Матвиенко.