РБК: СД «Почты России» поручил провести аудит расходов компании
«Аудит поможет оценить финансовую модель и проанализировать необходимость дополнительных мер поддержки», – сказал он.
Согласно расчетам «Почты России», компания рассчитывает получить различные меры поддержки, в том числе докапитализацию компании на 117 млрд руб., рефинансирование долга за счет средств ФНБ под 3,5%, введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в размере 0,5% и др. Все это позволит компании разобраться с накопленными долгами.
Помимо этого, «Почта России» попросила дать ей возможность закрыть часть убыточных отделений, а также сократить частоту доставки корреспонденции с шести до пяти раз в неделю для федеральных центров, с пяти до трех – для муниципальных и др. По словам представителя Минцифры, ведомство считает недопустимым закрытие любых отделений «Почты России».
25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Она отметила, что для решения финансовых проблем компании необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужным. «Но надо срочно исправлять ситуацию – чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», – подчеркнула Матвиенко.
После этого гендиректор компании Михаил Волков подтвердил напряженное положение «Почты России», несмотря на улучшение показателей по сравнению с началом года. «За полгода нам удалось изменить тренд – почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», – сказал он.