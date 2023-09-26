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Бизнес

Маркетплейсы предложили «рыночную» замену платежу в пользу «Почты России»

Ведомости

Компании, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), могут закупить услуги и сервисы «Почты России» на сумму около 33,5 млрд руб. Такое предложение содержится в письме АКИТ, направленном председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну, пишет РБК.

«В обсуждении участвовали практически все компании, входящие в ассоциацию, и общая сумма таких услуг, по нашим расчетам, может составить 33,5 млрд руб., что сопоставимо с годовым бюджетом, например, Алтайского края и еще порядка десяти регионов. Ввести платеж в 0,5% «Почта России» предлагает под предлогом необходимости содержания убыточных социально значимых почтовых отделений в отдаленных районах. Такой подход неприемлем, поэтому АКИТ предлагает цивилизованный рыночный способ решения проблемы», – пояснил президент ассоциации Артем Соколов. 

Авторы письма добавили, что использование инфраструктуры «Почты России» предполагает загрузку как на внутреннем рынке, так и на международных отправлениях, а также на других видах логистики. Помимо этого, маркетплейсы допустили использование некоторых отделений «Почты России» при выдаче и оплате ряда заказов. 

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В свою очередь, Хинштейн отметил, что пока не получил письмо, но подтвердил, что в июле маркетплейсы предлагали покрыть необходимую сумму во избежание инфраструктурного платежа. Речь идет о предложении «Почты России» обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых превышает 1 млрд руб., уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. По словам Хинштейна, этот вопрос обсуждается. «Договорились, что в сентябре маркетплейсы придут с конкретными вариантами», – сказал он. 

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Она отметила, что для решения финансовых проблем компании необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужным. «Но надо срочно исправлять ситуацию – чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», – подчеркнула Матвиенко.

После этого гендиректор компании Михаил Волков подтвердил напряженное положение «Почты России», несмотря на улучшение показателей по сравнению с началом года. «За полгода нам удалось изменить тренд – почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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