Маркетплейсы предложили «рыночную» замену платежу в пользу «Почты России»

В свою очередь, Хинштейн отметил, что пока не получил письмо, но подтвердил, что в июле маркетплейсы предлагали покрыть необходимую сумму во избежание инфраструктурного платежа. Речь идет о предложении «Почты России» обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых превышает 1 млрд руб., уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. По словам Хинштейна, этот вопрос обсуждается. «Договорились, что в сентябре маркетплейсы придут с конкретными вариантами», – сказал он.