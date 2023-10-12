В России может вырасти минимальная стоимость водки до 301 рубля

В СПАП пояснили, что по плану с 2024 г. акциз на водку увеличится на 5%, до 128,6 руб. на пол-литра. В то же время на компании уже влияют удорожание импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за ослабления рубля, а также рост расходов на логистику. Союз ожидает, что в 2023 г. рост затрат на производство и оборот алкоголя составит не менее 10%. Там отметили, что повышение минимальных цен поможет избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства.