В России может вырасти минимальная стоимость водки до 301 рубля
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) в сентябре предложил министру финансов Антону Силуанову повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 2024 г. на 7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.
Таким образом, минимальная отпускная цена вырастет с 229 руб. до 243 руб., в оптовом звене – с 238 руб. до 253 руб., в рознице – с 281 руб. до 301 руб. за бутылку 0,5 л.
В СПАП пояснили, что по плану с 2024 г. акциз на водку увеличится на 5%, до 128,6 руб. на пол-литра. В то же время на компании уже влияют удорожание импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за ослабления рубля, а также рост расходов на логистику. Союз ожидает, что в 2023 г. рост затрат на производство и оборот алкоголя составит не менее 10%. Там отметили, что повышение минимальных цен поможет избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства.
В Минфине газете сообщили, что обращение СПАП находится на рассмотрении. Два источника в отрасли выразили уверенность в разговоре с «Коммерсантом», что предложение будет поддержано.
Президент СПАП Игорь Косарев отметил, что повышение минимальных цен на 7% все равно не отражает роста всех издержек производителей. Он пояснил, что индексация необходима как мера против недобросовестной конкуренции со стороны компаний, которые могут продавать водку дешевле себестоимости, используя схемы уклонения от налогов или при поддержке региональных бюджетов.
В Алкогольной сибирской группе (АСГ; входит в СПАП) указали на «предельную низкую» рентабельность бизнеса. По данным АСГ, в 2023 г. себестоимость водки выросла на 4,9%. Там заявили, что без повышения МРЦ компании будут работать себе в убыток, что грозит развитием серого рынка. В Ladoga (также входит в СПАП) считают, что увеличение МРЦ немного приблизит цену к реальной стоимости. В «Татспиртпроме» заявили, что оптимальным было бы повышение МРЦ до 290 руб. за 0,5 л, чтобы рост для покупателей был незначительным.
В начале октября Росалкогольтабакконтроль сообщил о снижении производства алкоголя в России по итогам 9 месяцев 2023 г. на 4,2% до 132,1 млн дал по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В частности, производство водки сократилось на 5,7% до 54,9 млн дал. В ведомстве заявили, что в 2022 г. объемы выпуска алкоголя были аномально высокими, сейчас рынок стабилизируется и возвращается к показателям 2021 г.