Telegram опроверг заключение партнерского соглашения с МТС
Telegram опроверг «заключение партнерского соглашения с МТС, которое позволило бы российским рекламодателям таргетировать рекламу в мессенджере по номеру телефона». Об этом сообщил Telegram-канал «Код Дурова» со ссылкой на пресс-службу мессенджера.
«Вопреки ошибочным сообщениям российских газет Telegram не вступал в партнерства и не имеет соглашений с какими-либо российскими компаниями, включая компанию МТС», – заявили в пресс-службе мессенджера, подчеркнув, что Telegram не передавал никаких данных третьим лицам.
О том, что такое партнерство было заключено 17 октября, сообщал Forbes со ссылкой на официальное заявление оператора. По словам представителя оператора, компания планировала запустить в мессенджере рекламу с таргетингом по номерам телефонов, которые используются для регистрации в мессенджере. Партнерство организовано через техническую интеграцию инфраструктуры с помощью одного из партнеров Telegram.
«Также МТС может использовать логотип и нейминг Telegram в целях рекламы сервиса «МТС Маркетолог», заявили в компании, не раскрыв партнера, как и коммерческие условия сотрудничества с ним», – писал Forbes.
Издание уточняло, что в МТС рассчитывают, что соглашение позволит за год в 2,5-3,5 раза увеличить доходы от рекламного бизнеса – на 7–10 млрд руб.