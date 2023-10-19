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Telegram опроверг заключение партнерского соглашения с МТС

Ведомости

Telegram опроверг «заключение партнерского соглашения с МТС, которое позволило бы российским рекламодателям таргетировать рекламу в мессенджере по номеру телефона». Об этом сообщил Telegram-канал «Код Дурова» со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

«Вопреки ошибочным сообщениям российских газет Telegram не вступал в партнерства и не имеет соглашений с какими-либо российскими компаниями, включая компанию МТС», – заявили в пресс-службе мессенджера, подчеркнув, что Telegram не передавал никаких данных третьим лицам.

О том, что такое партнерство было заключено 17 октября, сообщал Forbes со ссылкой на официальное заявление оператора. По словам представителя оператора, компания планировала запустить в мессенджере рекламу с таргетингом по номерам телефонов, которые используются для регистрации в мессенджере. Партнерство организовано через техническую интеграцию инфраструктуры с помощью одного из партнеров Telegram.

«Также МТС может использовать логотип и нейминг Telegram в целях рекламы сервиса «МТС Маркетолог», заявили в компании, не раскрыв партнера, как и коммерческие условия сотрудничества с ним», – писал Forbes.

Издание уточняло, что в МТС рассчитывают, что соглашение позволит за год в 2,5-3,5 раза увеличить доходы от рекламного бизнеса – на 7–10 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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