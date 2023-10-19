Telegram опроверг заключение партнерского соглашения с МТС

О том, что такое партнерство было заключено 17 октября, сообщал Forbes со ссылкой на официальное заявление оператора. По словам представителя оператора, компания планировала запустить в мессенджере рекламу с таргетингом по номерам телефонов, которые используются для регистрации в мессенджере. Партнерство организовано через техническую интеграцию инфраструктуры с помощью одного из партнеров Telegram.