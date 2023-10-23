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Бывший российский Xerox сменил название на «Техноэволаб»

Ведомости

Бывшее юрлицо Xerox в России «Ксерокс (СНГ)» сменило название на «Техноэволаб», следует из карточки компании в ЕГРЮЛ.

Смена названия произошла 20 октября, при этом на сайте компании каких-либо изменений пока нет.

О том, что Xerox завершил выход с российского рынка, продав местный бизнес топ-менеджменту, стало известно 11 октября. Сотрудники компании, как подчеркнули в пресс-службе, сохранили свои рабочие места, а компания продолжит сотрудничество со своими клиентами и поставщиками. Условия сделки не раскрывались. Тогда же была анонсирована и смена названия «Ксерокс (СНГ)».

Xerox открыла российское подразделение в 1993 г. Компания занимается разработкой решений по управлению печатной инфраструктурой, автоматизации бизнес-процессов, а также поставляет бумажную продукцию. В марте 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, Xerox ограничила экспорт товаров в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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