Бывший российский Xerox сменил название на «Техноэволаб»

О том, что Xerox завершил выход с российского рынка, продав местный бизнес топ-менеджменту, стало известно 11 октября. Сотрудники компании, как подчеркнули в пресс-службе, сохранили свои рабочие места, а компания продолжит сотрудничество со своими клиентами и поставщиками. Условия сделки не раскрывались. Тогда же была анонсирована и смена названия «Ксерокс (СНГ)».