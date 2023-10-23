Бывший российский Xerox сменил название на «Техноэволаб»
Бывшее юрлицо Xerox в России «Ксерокс (СНГ)» сменило название на «Техноэволаб», следует из карточки компании в ЕГРЮЛ.
Смена названия произошла 20 октября, при этом на сайте компании каких-либо изменений пока нет.
О том, что Xerox завершил выход с российского рынка, продав местный бизнес топ-менеджменту, стало известно 11 октября. Сотрудники компании, как подчеркнули в пресс-службе, сохранили свои рабочие места, а компания продолжит сотрудничество со своими клиентами и поставщиками. Условия сделки не раскрывались. Тогда же была анонсирована и смена названия «Ксерокс (СНГ)».
Xerox открыла российское подразделение в 1993 г. Компания занимается разработкой решений по управлению печатной инфраструктурой, автоматизации бизнес-процессов, а также поставляет бумажную продукцию. В марте 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, Xerox ограничила экспорт товаров в Россию.