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Бизнес

Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе отдельной сельхозпродукции

Ведомости

Россия одобрила беспошлинный ввоз отдельных категорий сельскохозяйственной продукции из Монголии, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Мы положительно решили вопрос беспошлинного ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Монголии», – сказала она (цитата по ТАСС).

Россия нарастила в семь раз поставки злаков Монголии, а кормов для животных – в 2,5 раза.

Как заявила Абрамченко в своем Telegram-канале, Монголия является одним из ключевых партнеров России в Азии, а отношения двух стран «опираются на многолетнюю историю дружбы, взаимного уважения и сотрудничества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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