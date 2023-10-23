Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе отдельной сельхозпродукции
Россия одобрила беспошлинный ввоз отдельных категорий сельскохозяйственной продукции из Монголии, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Мы положительно решили вопрос беспошлинного ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Монголии», – сказала она (цитата по ТАСС).
Россия нарастила в семь раз поставки злаков Монголии, а кормов для животных – в 2,5 раза.
Как заявила Абрамченко в своем Telegram-канале, Монголия является одним из ключевых партнеров России в Азии, а отношения двух стран «опираются на многолетнюю историю дружбы, взаимного уважения и сотрудничества».