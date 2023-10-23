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Бизнес

Швейцарская Roche купит фармкомпанию Telavant за $7,25 млрд

Ведомости

Швейцарский фармпроизводитель Roche Holding заключил соглашение с Roivant Sciences и Pfizer о покупке их совместной компании Telavant Holdings, следует из пресс-релиза компании.

Сделка включает права на разработку, производство и продажу в США и Японии препарата RVT-3101 для лечения воспалительных заболеваний кишечника и множества других заболеваний, уточняется в сообщении. В других странах право на продажу препарата останется у Pfizer. Также Roche получит возможность сотрудничать с Pfizer в разработке препарата следующего поколения p40/TL1A.

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По соглашению, сумма сделки составит $7,25 млрд – $7,1 млрд авансом и еще $150 млн по достижении определенных целей по разрабатываемым препаратам. Закрытие сделки планируется в IV квартале 2023 г. или I квартале 2024 г.

Roche была основана в 1896 г. в Швейцарии. В группу также входят американская Genentech и японская Chugai Pharmaceutical. Компания специализируется на разработке препаратов в области онкологии, вирусологии, трансплантологии и др.

После начала спецоперации на Украине Roche приостановила новые исследования в России. В сентябре «Ведомости» писали, что за последний год Roche нарастила поставки в государственные медицинские организации – с 6,03 до 9,94%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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