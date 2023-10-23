Швейцарская Roche купит фармкомпанию Telavant за $7,25 млрд

Сделка включает права на разработку, производство и продажу в США и Японии препарата RVT-3101 для лечения воспалительных заболеваний кишечника и множества других заболеваний, уточняется в сообщении. В других странах право на продажу препарата останется у Pfizer. Также Roche получит возможность сотрудничать с Pfizer в разработке препарата следующего поколения p40/TL1A.