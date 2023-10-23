Швейцарская Roche купит фармкомпанию Telavant за $7,25 млрд
Швейцарский фармпроизводитель Roche Holding заключил соглашение с Roivant Sciences и Pfizer о покупке их совместной компании Telavant Holdings, следует из пресс-релиза компании.
Сделка включает права на разработку, производство и продажу в США и Японии препарата RVT-3101 для лечения воспалительных заболеваний кишечника и множества других заболеваний, уточняется в сообщении. В других странах право на продажу препарата останется у Pfizer. Также Roche получит возможность сотрудничать с Pfizer в разработке препарата следующего поколения p40/TL1A.
По соглашению, сумма сделки составит $7,25 млрд – $7,1 млрд авансом и еще $150 млн по достижении определенных целей по разрабатываемым препаратам. Закрытие сделки планируется в IV квартале 2023 г. или I квартале 2024 г.
Roche была основана в 1896 г. в Швейцарии. В группу также входят американская Genentech и японская Chugai Pharmaceutical. Компания специализируется на разработке препаратов в области онкологии, вирусологии, трансплантологии и др.
После начала спецоперации на Украине Roche приостановила новые исследования в России. В сентябре «Ведомости» писали, что за последний год Roche нарастила поставки в государственные медицинские организации – с 6,03 до 9,94%.