Wildberries установит максимальный штраф в 100 000 рублей за заказы во время взломов

Ранее маркетплейс сообщил о намерении ввести двухфакторную систему аутентификации при входе в личный кабинет продавцов, а также отправку уведомлений. Ее запуск требует внесения глобальных изменений в архитектуру платформы, а потому «не может быть одномоментным». Более конкретной информации о сроках введения этих мер представитель площадки не привел.