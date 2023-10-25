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Бизнес

Wildberries установит максимальный штраф в 100 000 рублей за заказы во время взломов

Ведомости

Сумма удержания за невыполнение заказов, совершенных в период несанкционированного доступа к личным кабинетам продавцов, не превысит 100 000 руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Wildberries. Этот пункт будет также внесен в оферту.

В сентябре сообщалось о том, что на площадке прошла волна взломов личных кабинетов продавцов. Мошенники устанавливали очень низкие цены на несуществующие товары (например, IPhone 15 за 10 руб. у продавца канцелярии), а впоследствии продавцы отказались исполнять такие заказы и были оштрафованы площадкой.

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25 октября несколько продавцов пришли в московский офис Wildberries, чтобы оспорить начисленные им штрафы. Суммы удержаний – от нескольких тысяч рублей до 15 млн руб., сообщали профильные Telegram-каналы. По словам предпринимателей, в поддержке маркетплейса их запросы проигнорировали.

По словам представителя Wildberries, уже сейчас в индивидуальном порядке маркетплейс будет применять новые правила для минимизации удержаний. «Вплоть до полного перерасчета за прошлые периоды, если результаты внутреннего расследования ситуации подтвердят факт несанкционированного доступа третьих лиц в личный кабинет продавца», – уточнили в пресс-службе Wildberries.

Ранее маркетплейс сообщил о намерении ввести двухфакторную систему аутентификации при входе в личный кабинет продавцов, а также отправку уведомлений. Ее запуск требует внесения глобальных изменений в архитектуру платформы, а потому «не может быть одномоментным». Более конкретной информации о сроках введения этих мер представитель площадки не привел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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