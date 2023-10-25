Wildberries установит максимальный штраф в 100 000 рублей за заказы во время взломов
Сумма удержания за невыполнение заказов, совершенных в период несанкционированного доступа к личным кабинетам продавцов, не превысит 100 000 руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Wildberries. Этот пункт будет также внесен в оферту.
В сентябре сообщалось о том, что на площадке прошла волна взломов личных кабинетов продавцов. Мошенники устанавливали очень низкие цены на несуществующие товары (например, IPhone 15 за 10 руб. у продавца канцелярии), а впоследствии продавцы отказались исполнять такие заказы и были оштрафованы площадкой.
25 октября несколько продавцов пришли в московский офис Wildberries, чтобы оспорить начисленные им штрафы. Суммы удержаний – от нескольких тысяч рублей до 15 млн руб., сообщали профильные Telegram-каналы. По словам предпринимателей, в поддержке маркетплейса их запросы проигнорировали.
По словам представителя Wildberries, уже сейчас в индивидуальном порядке маркетплейс будет применять новые правила для минимизации удержаний. «Вплоть до полного перерасчета за прошлые периоды, если результаты внутреннего расследования ситуации подтвердят факт несанкционированного доступа третьих лиц в личный кабинет продавца», – уточнили в пресс-службе Wildberries.
Ранее маркетплейс сообщил о намерении ввести двухфакторную систему аутентификации при входе в личный кабинет продавцов, а также отправку уведомлений. Ее запуск требует внесения глобальных изменений в архитектуру платформы, а потому «не может быть одномоментным». Более конкретной информации о сроках введения этих мер представитель площадки не привел.